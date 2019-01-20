Додано: Вів 16 лип, 2019 19:17

мне от интересно если вы захотите открыть депозит у монобанды без открытия карты и без регистрации в приложухе монобанды у вас это тоже выйдет?

должно же быть для всех как вы декларируете. и даже для тех кто не хочет регистрироваться в приложениях банков и открывать карты.

ну или заставить бегемот зарегестрировать клиента без мобильника. в законе нигде не прописано что клиентам без мобилы банк может отказать в обслуживании. или у ваших родителей только на приложухи аллергия а на мобильники нет?