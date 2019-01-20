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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7340734173427343>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:49

zzzzzz
но вы же не начинаете лить потоки по поводу того что монобанда ограничилась определенным сегментом клиентов или что у бегемота без мобильника не зарегестрируешся клиентом?
просто проходите мимо и все.
я про это говорю изначально - у каждого банка свои механизмы. выбираете тот который вас устраивает и работаете с ним. а вы тут укатали на надцать страниц.
так вам тогда у каждого банка нужно укатывать писанину по страниц двадцать. пока под вас все не подровняются :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:00

mephala
Смотрите, я в Альфе с 2010 , но такой бред встретил впервые. Мне уйти из банка ?
Но тут понимаете проблемка. Когда на меня делалась допка, я про этот бред не знал. Так же этого нет в оферте, так в чем моя проблема ? Это проблема банка.

Нет идеального банка. Всегда есть моменты позитива и негатива. Я могу терпеть некоторые моменты например ради высокой ставки по депозитам. Но тут меня поставили в позу Г
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:06

Re: Альфа-Банк

  zzzzzz написав:Моно-это вообще не банк, у них нет банковской лицензии ))
да лан,на карте ж пишут от универа они.Еще изю кошеленкову вспомнить мона
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:06

  zzzzzz написав:mephala
Смотрите, я в Альфе с 2010 , но такой бред встретил впервые. Мне уйти из банка ?
Но тут понимаете проблемка. Когда на меня делалась допка, я про этот бред не знал. Так же этого нет в оферте, так в чем моя проблема ? Это проблема банка.

Нет идеального банка. Всегда есть моменты позитива и негатива. Я могу терпеть некоторые моменты например ради высокой ставки по депозитам. Но тут меня поставили в позу Г

будет смешно если в оферте нет речи вообще про віпуск именніх допок.
и они априори вне закона. так как передача пинкода по тем же докам аллі карается отлучением от церкви. точнее оспаривание операций не принимается от клиента.
ві читайте внимательно те два дока что клиентаж дал.
что клиент обязан которій их подписал.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:10

mephala
Ой, а вот тут интересно, а можете тыкнуть где про запреты передачи ПИНов написано ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:11

Re: Альфа-Банк

второй док читайте. раздел клиент обязан.
только в доках нигде и не написано что можно допку віпустить на третье лицо.
єтот запрет же касается личніх карт клиента.
так что если пойдете по докам - останетесь без допки :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:13

  mephala написав:второй док читайте. раздел клиент обязан.
только в доках нигде и не написано что можно допку віпустить на третье лицо.
так что если пойдете по докам - останетесь без допки :mrgreen:


да я же наоборот за любой кипишь ))) Если банк захочет, может мне вернуть досрочно депозит на таких условиях при которых я не буду выносить на паблик весь этот цирк.

А вообще прикольно будет, карта даже еще не активирована т.к. к ней не получен ПИН )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:15

Re: Альфа-Банк

Ну так бы и написали, мне не пин получить, а людей поучить :)

Народ, расходимся :)
zzzzzz написав:Вышел по личным каналам связи сегодня на других людей. Там мне уже предложили в частном порядке получить ПИН , но я отказался. Не хочу никаких преференций. Хочу нормальную процедуру.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:18

  zzzzzz написав:mephala
Смотрите, я в Альфе с 2010 , но такой бред встретил впервые. Мне уйти из банка ?


Я предлагаю МММ




https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:27

  Menwyy написав:Ну так бы и написали, мне не пин получить, а людей поучить :)

Народ, расходимся :)
zzzzzz написав:Вышел по личным каналам связи сегодня на других людей. Там мне уже предложили в частном порядке получить ПИН , но я отказался. Не хочу никаких преференций. Хочу нормальную процедуру.


Получение ПИН по процедуре не предусмотренной нарушает мою безопасность, в случае утраты денег с карты, мне потом на деревню дедушке писать или в ООН ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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