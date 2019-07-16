mephala написав:второй док читайте. раздел клиент обязан. только в доках нигде и не написано что можно допку віпустить на третье лицо. єтот запрет же касается личніх карт клиента. так что если пойдете по докам - останетесь без допки
5. Забезпечення безпеки використання Платіжної Картки: Безпека використання БПК: - нікому не повідомляйте Ваш ПІН-код та зберігайте його в таємниці, щоб ні з яких умов він не став відомий третім особам;
Если вы про это, то это не совсем относится к моему случаю.
так я и писал что нет нигде про відачу карті на третье лицо. речь только про владельца счета и его карті. и он же подписівал дкбо с аллой. про таких как ві у аллі молчат. а если молчат - то ИМХО відача вам карті вообще не предусмотрена. сожгите и забудьте что получали =)
ol_zy написав:это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах?
Ещё раз - если банк лишается права кредитовать - у него отзывается лицензия. Невозможно в лицензии отозвать только операцию кредитования, или к примеру только кассового обслуживания клиентов. Когда-то давно - лет 20 назад - все разрешенные операции действительно перечислялись списком в приложении к лицензии, но такого уже очень давно нет. Могу ошибиться, но сейчас наличие у банка лицензии это значит что он по умолчанию имеет право кредитовать, осуществлять РКО, привлекать депо, работать с валютой на внутреннем рынке. Выборочно лишить любой из этих операций нельзя
mephala написав:так я и писал что нет нигде про відачу карті на третье лицо. речь только про владельца счета и его карті. и он же подписівал дкбо с аллой. про таких как ві у аллі молчат. а если молчат - то ИМХО відача вам карті вообще не предусмотрена. сожгите и забудьте что получали =)
Выдача на 3х лиц есть Процедуры активации и передачи пин кода - нет
ol_zy написав:Ни кто не говорил об отзыве или лишении, а о том что оформили новую от 2011 - во всяком случае там показывали старую лицензию где пункты были и новую, где их уже нет. https://bank.gov.ua/files/Licences_bank/300346.pdf старую найти не могу
У директора титановые нервы на этих хм.. одаренных личностей
Я бы при первом же визите перевел их общение в письменную форму с цо. Может конечно начальник профессиональный юрист, но работа с такими товарищами явно не для начальника отделения, а для службы сб банка.
ol_zy написав:Alfa_Bank это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах? И вы кредиты не имеете права выдавать, точнее начислять по ним проценты? Развейте миф из видео.
ol_zy, добрый день. Все есть. Документы открыты к ознакомлению на сайте банка. Банк действует на основании лицензии НБУ (№61), в лицензии указано, что банк работает в соответствии с ЗУ "Про банки і банківську діяльність". В самом законе указан перечень услуг, которые имеет право предоставлять банк (среди них и кредитование - ст. 47,49).
Но вот перечень операций должен быть указан в лицензии и там есть все, кроме кредитования см. ссылку на лицензию 61 на сайте НБУ. Кстати текста лицензии с перечнем на сайте альфы не нашел.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy написав:это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах?
Ещё раз - если банк лишается права кредитовать - у него отзывается лицензия. Невозможно в лицензии отозвать только операцию кредитования, или к примеру только кассового обслуживания клиентов. Когда-то давно - лет 20 назад - все разрешенные операции действительно перечислялись списком в приложении к лицензии, но такого уже очень давно нет. Могу ошибиться, но сейчас наличие у банка лицензии это значит что он по умолчанию имеет право кредитовать, осуществлять РКО, привлекать депо, работать с валютой на внутреннем рынке. Выборочно лишить любой из этих операций нельзя
В приведенной Вами ссылке как раз перечислены все старые лицензии Аллы. Но в Украине изменился порядок лицензирования - причем не только для Альфы, но и для всех банков страны - если раньше форма лицензии предусматривала бланк + приложение к нему с перечнем всего что банку разрешено осуществлять, то, наверное с 2011 года - действует принцип разрешено все не запрещено законом и на что НБУ не ввел ограничения в конкретном банке. При этом в лицензии перечень разрешенных операций уже не перечисляется - они все перечислены в статье Закона "О банках и банковской деятельности", которые сегодня тут любезно указывала оф.пред. По аналогии с Альфой - дятлы из Вашего видео могут взять любой из банков, существовавших до 2011 года и объявить что он потерял пункты лицензии
MASolomko написав:zzzzzz, я не являюсь клиентом банка пока что. Вам вчера менеджер предложила приехать к владельцу счета и выпустить ПИН-код к карте. Вы отказались. Можно же МАБ владельца открыть один раз на пару секунд, а потом заблочить доступ.
Что самое смешное МАБ все равно понадобится ещё минимум один раз - ведь переключить с смс уведомлений на пуши можно только в нем .
можно заявлением в банке отказаться
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7