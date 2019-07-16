Додано: Вів 16 лип, 2019 23:16

zzzzzz



ну не знаю - ватафон не выделяет звонки на городские в отдельную категорию ...

или на ватафон или на неватафон - хоть на город хоть на кс, лайф.

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