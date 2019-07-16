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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 22:29
zzzzzz написав:
Уважаемая служба поддержки. Предоставьте пожалуйста нормативные документы в которых прописана процедура получения ПИН кода на выпущенные доп.карты на третьи лица, владельцем основного счета. Меня именно интересует где написано что ПИН должен получать именно не владелец доп.карты а владелец финансового счета.
это вы еще ей в интернете не платили у меня по умолчанию 3д отключен был, а там опять гестапо с фин номера проходить и небось владельцу счета...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:07
да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?
и второе, просто забавный момент, клиентам на заметку: пару вс назад у нас на Филатова не работал АТМ, я отправилась пополнить картсчет на Черняховского. А там как положено, вход по картридеру (на Филатова обычно не закрывают дверь). В общем, мучилась я мин 10 со своей грн Ультрой, ни в какую не открывала. Хорошо, что с собой была и обычная кдв Приватбанка, она сработала мгновенно. Почему так не знаю, просто имейте в виду ))
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Arien
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:10
Arien написав:
да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?
замена номера на 044 наводит на мысль что кто-то из мобильных операторов крупно забашлял менеджерам банка . А мобильные операторы не стесняются, некоторые устанавливают тарифы 2грн/мин за звонки на гор.линию.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:16
zzzzzz
ну не знаю - ватафон не выделяет звонки на городские в отдельную категорию ...
или на ватафон или на неватафон - хоть на город хоть на кс, лайф.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:28
IMPRINTER написав:zzzzzz
ну не знаю - ватафон не выделяет звонки на городские в отдельную категорию ...
или на ватафон или на неватафон - хоть на город хоть на кс, лайф.
Есть разные тарифные плны, у кс жесть , вотафон более лоялен
На тарифы кс обращал внимание даже АМКУ но дело замяли
Живите своим умом!
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zzzzzz
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