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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7341734273437344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:07

Re: Альфа-Банк

да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?

и второе, просто забавный момент, клиентам на заметку: пару вс назад у нас на Филатова не работал АТМ, я отправилась пополнить картсчет на Черняховского. А там как положено, вход по картридеру (на Филатова обычно не закрывают дверь). В общем, мучилась я мин 10 со своей грн Ультрой, ни в какую не открывала. Хорошо, что с собой была и обычная кдв Приватбанка, она сработала мгновенно. Почему так не знаю, просто имейте в виду ))
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:10

  Arien написав:да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?

замена номера на 044 наводит на мысль что кто-то из мобильных операторов крупно забашлял менеджерам банка . А мобильные операторы не стесняются, некоторые устанавливают тарифы 2грн/мин за звонки на гор.линию.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:16

zzzzzz

ну не знаю - ватафон не выделяет звонки на городские в отдельную категорию ...
или на ватафон или на неватафон - хоть на город хоть на кс, лайф.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:28

  IMPRINTER написав:zzzzzz

ну не знаю - ватафон не выделяет звонки на городские в отдельную категорию ...
или на ватафон или на неватафон - хоть на город хоть на кс, лайф.


Есть разные тарифные плны, у кс жесть , вотафон более лоялен
На тарифы кс обращал внимание даже АМКУ но дело замяли
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:52

  zzzzzz написав:Есть разные тарифные плны, у кс жесть , вотафон более лоялен
На тарифы кс обращал внимание даже АМКУ но дело замяли

Переходите на контракт! Зачем на предоплате сидите? Неужели не влом раз в 4 недели пополнять телефон вместо месяца? Или не нужен безлимитный интернет, включая домашний?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:04

Vorlon
с кс вообще закончил сотрудничество
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:23

  Vorlon написав:
  zzzzzz написав:Есть разные тарифные плны, у кс жесть , вотафон более лоялен
На тарифы кс обращал внимание даже АМКУ но дело замяли

Переходите на контракт! Зачем на предоплате сидите? Неужели не влом раз в 4 недели пополнять телефон вместо месяца? Или не нужен безлимитный интернет, включая домашний?


У меня за 145 грн (старый тариф). Безлим интернет, 300 минут на другие МОБИЛЬНЫЕ, 300 СМС + домашний интернет. Плачу раз в месяц. Куда мне перейти чтобы платить не больше, но иметь возможность звонить на городские?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:56

  clientage написав:
  mephala написав:смс автоматом включается при активации карты. разве не так?

Нет, автоматом не подключается

При перевыпуске карты SMS-информирование подключается по новой, но при получении карты от него можно отказаться (ещё до активации карты).
  Alfa_Bank написав:... После перевыпуска подключается стандартный вид уведомлений по услуге Альфа-Чек. На push нужно переходить самостоятельно.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:00

  Arien написав:да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?

и второе, просто забавный момент, клиентам на заметку: пару вс назад у нас на Филатова не работал АТМ, я отправилась пополнить картсчет на Черняховского. А там как положено, вход по картридеру (на Филатова обычно не закрывают дверь). В общем, мучилась я мин 10 со своей грн Ультрой, ни в какую не открывала. Хорошо, что с собой была и обычная кдв Приватбанка, она сработала мгновенно. Почему так не знаю, просто имейте в виду ))

Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.
Alfa_Bank
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