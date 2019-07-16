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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 23:07
да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?
и второе, просто забавный момент, клиентам на заметку: пару вс назад у нас на Филатова не работал АТМ, я отправилась пополнить картсчет на Черняховского. А там как положено, вход по картридеру (на Филатова обычно не закрывают дверь). В общем, мучилась я мин 10 со своей грн Ультрой, ни в какую не открывала. Хорошо, что с собой была и обычная кдв Приватбанка, она сработала мгновенно. Почему так не знаю, просто имейте в виду ))
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Arien
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:10
Arien написав:
да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?
замена номера на 044 наводит на мысль что кто-то из мобильных операторов крупно забашлял менеджерам банка . А мобильные операторы не стесняются, некоторые устанавливают тарифы 2грн/мин за звонки на гор.линию.
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:16
zzzzzz
ну не знаю - ватафон не выделяет звонки на городские в отдельную категорию ...
или на ватафон или на неватафон - хоть на город хоть на кс, лайф.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:28
IMPRINTER написав:zzzzzz
ну не знаю - ватафон не выделяет звонки на городские в отдельную категорию ...
или на ватафон или на неватафон - хоть на город хоть на кс, лайф.
Есть разные тарифные плны, у кс жесть , вотафон более лоялен
На тарифы кс обращал внимание даже АМКУ но дело замяли
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 23:52
zzzzzz написав:
Есть разные тарифные плны, у кс жесть , вотафон более лоялен
На тарифы кс обращал внимание даже АМКУ но дело замяли
Переходите на контракт! Зачем на предоплате сидите? Неужели не влом раз в 4 недели пополнять телефон вместо месяца? Или не нужен безлимитный интернет, включая домашний?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 07:04
Vorlon
с кс вообще закончил сотрудничество
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Додано: Сер 17 лип, 2019 07:23
Vorlon написав: zzzzzz написав:
Есть разные тарифные плны, у кс жесть , вотафон более лоялен
На тарифы кс обращал внимание даже АМКУ но дело замяли
Переходите на контракт! Зачем на предоплате сидите? Неужели не влом раз в 4 недели пополнять телефон вместо месяца? Или не нужен безлимитный интернет, включая домашний?
У меня за 145 грн (старый тариф). Безлим интернет, 300 минут на другие МОБИЛЬНЫЕ, 300 СМС + домашний интернет. Плачу раз в месяц. Куда мне перейти чтобы платить не больше, но иметь возможность звонить на городские?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 07:56
clientage написав: mephala написав:
смс автоматом включается при активации карты. разве не так?
Нет, автоматом не подключается
При перевыпуске карты SMS-информирование подключается по новой, но при получении карты от него можно отказаться (ещё до активации карты).
Alfa_Bank написав:
... После перевыпуска подключается стандартный вид уведомлений по услуге Альфа-Чек. На push нужно переходить самостоятельно.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 08:00
Arien написав:
да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?
и второе, просто забавный момент, клиентам на заметку: пару вс назад у нас на Филатова не работал АТМ, я отправилась пополнить картсчет на Черняховского. А там как положено, вход по картридеру (на Филатова обычно не закрывают дверь). В общем, мучилась я мин 10 со своей грн Ультрой, ни в какую не открывала. Хорошо, что с собой была и обычная кдв Приватбанка, она сработала мгновенно. Почему так не знаю, просто имейте в виду ))
Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.
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