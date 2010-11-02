Додано: Сер 17 лип, 2019 09:38

Alfa_Bank написав: Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала. Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.

Неплохо было бы тестировать эти бесплатные варианты, перед тем, как убирать альтернативы.Итого чат - в МАBe отсутствует, в апликухе слетает авторизация и с тобой перестают общаться.Чат в Скайпе - вообще никто не отвечает.Звонок из приложения - типа работает, но в режиме громкой связи, оператор орет в динамик телефона, а не в наушник, как при обычном звонке. Ну и после пары минут разговора, или, может, переключения между операторами, связь скатывается в режим односторонней слышимости. Т.е. я слышу оператора, а он меня нет. Еще и издевательски проговаривает "Вас не слышно, проверьте вашу связь". Ага, мою. Аппликуха ваша, сервер - ваш, я тут вообще ни на что не влияю.В итоге, нужно было - позвонил на криворожский номер, или какой это на 0462. Единственное, что не глючит.