Arien написав:да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?
и второе, просто забавный момент, клиентам на заметку: пару вс назад у нас на Филатова не работал АТМ, я отправилась пополнить картсчет на Черняховского. А там как положено, вход по картридеру (на Филатова обычно не закрывают дверь). В общем, мучилась я мин 10 со своей грн Ультрой, ни в какую не открывала. Хорошо, что с собой была и обычная кдв Приватбанка, она сработала мгновенно. Почему так не знаю, просто имейте в виду ))
Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.
Все эти варианты предусматривают наличие интернета под рукой. Но бывают случаи, когда ты далеко от дома, а мобильный интернет закончился. А на счету - нет денег (вот у меня на счету Vodafone - 45 копеек, например. Правда, мобильный интернет есть). Как тогда?
Считаю, что 0-800 надо вернуть. Как-то несолидно выходит, для такого "клиентоориентированного" банка.
Arien написав:да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?
и второе, просто забавный момент, клиентам на заметку: пару вс назад у нас на Филатова не работал АТМ, я отправилась пополнить картсчет на Черняховского. А там как положено, вход по картридеру (на Филатова обычно не закрывают дверь). В общем, мучилась я мин 10 со своей грн Ультрой, ни в какую не открывала. Хорошо, что с собой была и обычная кдв Приватбанка, она сработала мгновенно. Почему так не знаю, просто имейте в виду ))
Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.
Все эти варианты предусматривают наличие интернета под рукой. Но бывают случаи, когда ты далеко от дома, а мобильный интернет закончился. А на счету - нет денег (вот у меня на счету Vodafone - 45 копеек, например. Правда, мобильный интернет есть). Как тогда?
Считаю, что 0-800 надо вернуть. Как-то несолидно выходит, для такого "клиентоориентированного" банка.
Искатель, добрый день. Все подобные комментарии от клиентов банка я и мои коллеги собираем и передаем ответственным подразделениям. Пока могу ответить, что такого в планах нет, к сожалению. Но все может быть.
Alfa_Bank написав:Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.
Неплохо было бы тестировать эти бесплатные варианты, перед тем, как убирать альтернативы. Итого чат - в МАBe отсутствует, в апликухе слетает авторизация и с тобой перестают общаться. Чат в Скайпе - вообще никто не отвечает. Звонок из приложения - типа работает, но в режиме громкой связи, оператор орет в динамик телефона, а не в наушник, как при обычном звонке. Ну и после пары минут разговора, или, может, переключения между операторами, связь скатывается в режим односторонней слышимости. Т.е. я слышу оператора, а он меня нет. Еще и издевательски проговаривает "Вас не слышно, проверьте вашу связь". Ага, мою. Аппликуха ваша, сервер - ваш, я тут вообще ни на что не влияю. В итоге, нужно было - позвонил на криворожский номер, или какой это на 0462. Единственное, что не глючит.
Alfa_Bank написав:Искатель, добрый день. Все подобные комментарии от клиентов банка я и мои коллеги собираем и передаем ответственным подразделениям. Пока могу ответить, что такого в планах нет, к сожалению. Но все может быть.
про скорость реакции ваших "ответственных подразделений" на пожелания клиентов мы уже знаем ) готовимся к 1 сентября
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Alfa_Bank написав:Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.
Неплохо было бы тестировать эти бесплатные варианты, перед тем, как убирать альтернативы. Итого чат - в МАBe отсутствует, в апликухе слетает авторизация и с тобой перестают общаться. Чат в Скайпе - вообще никто не отвечает. Звонок из приложения - типа работает, но в режиме громкой связи, оператор орет в динамик телефона, а не в наушник, как при обычном звонке. Ну и после пары минут разговора, или, может, переключения между операторами, связь скатывается в режим односторонней слышимости. Т.е. я слышу оператора, а он меня нет. Еще и издевательски проговаривает "Вас не слышно, проверьте вашу связь". Ага, мою. Аппликуха ваша, сервер - ваш, я тут вообще ни на что не влияю. В итоге, нужно было - позвонил на криворожский номер, или какой это на 0462. Единственное, что не глючит.
wig, добрый день. Чтоб не слетала авторизация в Мобайл, нужно делать переключение между вкладками хотя бы раз в несколько минут. Эта ситуация известна, не могу сказать, когда будут изменения. Через Скайп возможно совершить звонок в банк. На некоторых устройствах звук может воспроизводиться через внешний динамик. В таких случаях рекомендуем использовать наушники. Об этом предупреждаем перед звонком в приложении. По односторонней слышимости, напишите ваши данные и данные о последнем звонке с проблемой, проверим.