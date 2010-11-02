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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7342734373447345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:39

  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?

и второе, просто забавный момент, клиентам на заметку: пару вс назад у нас на Филатова не работал АТМ, я отправилась пополнить картсчет на Черняховского. А там как положено, вход по картридеру (на Филатова обычно не закрывают дверь). В общем, мучилась я мин 10 со своей грн Ультрой, ни в какую не открывала. Хорошо, что с собой была и обычная кдв Приватбанка, она сработала мгновенно. Почему так не знаю, просто имейте в виду ))

Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.

Все эти варианты предусматривают наличие интернета под рукой. Но бывают случаи, когда ты далеко от дома, а мобильный интернет закончился. А на счету - нет денег (вот у меня на счету Vodafone - 45 копеек, например. Правда, мобильный интернет есть).
Как тогда?

Считаю, что 0-800 надо вернуть. Как-то несолидно выходит, для такого "клиентоориентированного" банка.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:07

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Arien написав:да, кстати, к представителю банка пожелание: может, вернете 0800? неужели это такое дорогое удовольствие по сравнению с элементарным удобством клиентов?

и второе, просто забавный момент, клиентам на заметку: пару вс назад у нас на Филатова не работал АТМ, я отправилась пополнить картсчет на Черняховского. А там как положено, вход по картридеру (на Филатова обычно не закрывают дверь). В общем, мучилась я мин 10 со своей грн Ультрой, ни в какую не открывала. Хорошо, что с собой была и обычная кдв Приватбанка, она сработала мгновенно. Почему так не знаю, просто имейте в виду ))

Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.

Все эти варианты предусматривают наличие интернета под рукой. Но бывают случаи, когда ты далеко от дома, а мобильный интернет закончился. А на счету - нет денег (вот у меня на счету Vodafone - 45 копеек, например. Правда, мобильный интернет есть).
Как тогда?

Считаю, что 0-800 надо вернуть. Как-то несолидно выходит, для такого "клиентоориентированного" банка.

Искатель, добрый день. Все подобные комментарии от клиентов банка я и мои коллеги собираем и передаем ответственным подразделениям. Пока могу ответить, что такого в планах нет, к сожалению. Но все может быть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:38

  Alfa_Bank написав:Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.

Неплохо было бы тестировать эти бесплатные варианты, перед тем, как убирать альтернативы.
Итого чат - в МАBe отсутствует, в апликухе слетает авторизация и с тобой перестают общаться.
Чат в Скайпе - вообще никто не отвечает.
Звонок из приложения - типа работает, но в режиме громкой связи, оператор орет в динамик телефона, а не в наушник, как при обычном звонке. Ну и после пары минут разговора, или, может, переключения между операторами, связь скатывается в режим односторонней слышимости. Т.е. я слышу оператора, а он меня нет. Еще и издевательски проговаривает "Вас не слышно, проверьте вашу связь". Ага, мою. Аппликуха ваша, сервер - ваш, я тут вообще ни на что не влияю.
В итоге, нужно было - позвонил на криворожский номер, или какой это на 0462. Единственное, что не глючит.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:44

  Alfa_Bank написав:Искатель, добрый день. Все подобные комментарии от клиентов банка я и мои коллеги собираем и передаем ответственным подразделениям. Пока могу ответить, что такого в планах нет, к сожалению. Но все может быть.


про скорость реакции ваших "ответственных подразделений" на пожелания клиентов мы уже знаем ) готовимся к 1 сентября :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:56

Re: Альфа-Банк

Приложение у всех не работает?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:11

  Oktawa написав:Приложение у всех не работает?
Вы о мобайле?
У меня загрузилось .
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:13

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Arien, доброе утро. На данный момент так же есть варианты бесплатного обращения в банк: звонок с сайта, звонок с мобайла, чат. Ваш комментарий зафиксировала.

Неплохо было бы тестировать эти бесплатные варианты, перед тем, как убирать альтернативы.
Итого чат - в МАBe отсутствует, в апликухе слетает авторизация и с тобой перестают общаться.
Чат в Скайпе - вообще никто не отвечает.
Звонок из приложения - типа работает, но в режиме громкой связи, оператор орет в динамик телефона, а не в наушник, как при обычном звонке. Ну и после пары минут разговора, или, может, переключения между операторами, связь скатывается в режим односторонней слышимости. Т.е. я слышу оператора, а он меня нет. Еще и издевательски проговаривает "Вас не слышно, проверьте вашу связь". Ага, мою. Аппликуха ваша, сервер - ваш, я тут вообще ни на что не влияю.
В итоге, нужно было - позвонил на криворожский номер, или какой это на 0462. Единственное, что не глючит.

wig, добрый день.
Чтоб не слетала авторизация в Мобайл, нужно делать переключение между вкладками хотя бы раз в несколько минут. Эта ситуация известна, не могу сказать, когда будут изменения.
Через Скайп возможно совершить звонок в банк.
На некоторых устройствах звук может воспроизводиться через внешний динамик. В таких случаях рекомендуем использовать наушники. Об этом предупреждаем перед звонком в приложении.
По односторонней слышимости, напишите ваши данные и данные о последнем звонке с проблемой, проверим.
Alfa_Bank
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