Додано: Сер 17 лип, 2019 12:05

Alfa-Bank, жалоба.



Моя жена в связи с получением денежной помощи по рождению ребенка оформила социальную карту "Комфорт" в Вашем банке. Для ее открытия была закрыта текущая карта в тарифе "Комфорт".



При закрытии карты сотруднице отделения г. Одесса на пр-те Глушко был задан вопрос, все ли будет в порядке со средствами на "Доходном сейфе"? Сотрудница сказала "да, все хорошо, средства сохраняются" и не предупредила о том, что деньги на счете "Доходный сейф" будут недоступны.



Когда данная информация спустя некоторое время выяснилась, жена обратились в отделение снова, это произошло 9 июля. Та же сотрудница, что обслуживала в первый раз, сказала, что ничего не слышала ни о каком доходном сейфе, денег на счете не видит и ничем не может помочь.



Жена обратилась в чат - после примерно часового ожидания жене сообщили, что деньги с доходного сейфа можно получить в кассе. После сотрудница тоже "увидела" деньги, но из-за того, что не смогла помочь сразу и время было потрачено на ожидание, выдать их не может. Потому что касса уже закрыта. Было предложено обратиться позже, никаких сроков не было названо.



Так как у жены вообще-то грудной ребенок, в отделение удалось попасть лишь сегодня. Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".



Уровень обслуживания данной сотрудницей неудовлетворителен, при помощи другой, более компетентной сотрудницы было составлено заявление на возврат, но перспективы решения неясны.



Вопрос - что со стандартами обслуживания? Банк не хочет провести работу с данной сотрудницей, может, корону ей снять или сделать финансовое замечание какое, чтобы ошибку перед клиентом за ее счет исправить?