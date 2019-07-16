Моя жена в связи с получением денежной помощи по рождению ребенка оформила социальную карту "Комфорт" в Вашем банке. Для ее открытия была закрыта текущая карта в тарифе "Комфорт".
При закрытии карты сотруднице отделения г. Одесса на пр-те Глушко был задан вопрос, все ли будет в порядке со средствами на "Доходном сейфе"? Сотрудница сказала "да, все хорошо, средства сохраняются" и не предупредила о том, что деньги на счете "Доходный сейф" будут недоступны.
Когда данная информация спустя некоторое время выяснилась, жена обратились в отделение снова, это произошло 9 июля. Та же сотрудница, что обслуживала в первый раз, сказала, что ничего не слышала ни о каком доходном сейфе, денег на счете не видит и ничем не может помочь.
Жена обратилась в чат - после примерно часового ожидания жене сообщили, что деньги с доходного сейфа можно получить в кассе. После сотрудница тоже "увидела" деньги, но из-за того, что не смогла помочь сразу и время было потрачено на ожидание, выдать их не может. Потому что касса уже закрыта. Было предложено обратиться позже, никаких сроков не было названо.
Так как у жены вообще-то грудной ребенок, в отделение удалось попасть лишь сегодня. Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".
Уровень обслуживания данной сотрудницей неудовлетворителен, при помощи другой, более компетентной сотрудницы было составлено заявление на возврат, но перспективы решения неясны.
Вопрос - что со стандартами обслуживания? Банк не хочет провести работу с данной сотрудницей, может, корону ей снять или сделать финансовое замечание какое, чтобы ошибку перед клиентом за ее счет исправить?
Моя жена в связи с получением денежной помощи по рождению ребенка оформила социальную карту "Комфорт" в Вашем банке. Для ее открытия была закрыта текущая карта в тарифе "Комфорт".
При закрытии карты сотруднице отделения г. Одесса на пр-те Глушко был задан вопрос, все ли будет в порядке со средствами на "Доходном сейфе"? Сотрудница сказала "да, все хорошо, средства сохраняются" и не предупредила о том, что деньги на счете "Доходный сейф" будут недоступны.
Когда данная информация спустя некоторое время выяснилась, жена обратились в отделение снова, это произошло 9 июля. Та же сотрудница, что обслуживала в первый раз, сказала, что ничего не слышала ни о каком доходном сейфе, денег на счете не видит и ничем не может помочь.
Жена обратилась в чат - после примерно часового ожидания жене сообщили, что деньги с доходного сейфа можно получить в кассе. После сотрудница тоже "увидела" деньги, но из-за того, что не смогла помочь сразу и время было потрачено на ожидание, выдать их не может. Потому что касса уже закрыта. Было предложено обратиться позже, никаких сроков не было названо.
Так как у жены вообще-то грудной ребенок, в отделение удалось попасть лишь сегодня. Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".
Уровень обслуживания данной сотрудницей неудовлетворителен, при помощи другой, более компетентной сотрудницы было составлено заявление на возврат, но перспективы решения неясны.
Вопрос - что со стандартами обслуживания? Банк не хочет провести работу с данной сотрудницей, может, корону ей снять или сделать финансовое замечание какое, чтобы ошибку перед клиентом за ее счет исправить?
Alfa-Bank, Присоединяюсь к вопросу, как чужие деньги можно отправить на благотворительность??
Моя жена в связи с получением денежной помощи по рождению ребенка оформила социальную карту "Комфорт" в Вашем банке. Для ее открытия была закрыта текущая карта в тарифе "Комфорт".
При закрытии карты сотруднице отделения г. Одесса на пр-те Глушко был задан вопрос, все ли будет в порядке со средствами на "Доходном сейфе"? Сотрудница сказала "да, все хорошо, средства сохраняются" и не предупредила о том, что деньги на счете "Доходный сейф" будут недоступны.
Когда данная информация спустя некоторое время выяснилась, жена обратились в отделение снова, это произошло 9 июля. Та же сотрудница, что обслуживала в первый раз, сказала, что ничего не слышала ни о каком доходном сейфе, денег на счете не видит и ничем не может помочь.
Жена обратилась в чат - после примерно часового ожидания жене сообщили, что деньги с доходного сейфа можно получить в кассе. После сотрудница тоже "увидела" деньги, но из-за того, что не смогла помочь сразу и время было потрачено на ожидание, выдать их не может. Потому что касса уже закрыта. Было предложено обратиться позже, никаких сроков не было названо.
Так как у жены вообще-то грудной ребенок, в отделение удалось попасть лишь сегодня. Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".
Уровень обслуживания данной сотрудницей неудовлетворителен, при помощи другой, более компетентной сотрудницы было составлено заявление на возврат, но перспективы решения неясны.
Вопрос - что со стандартами обслуживания? Банк не хочет провести работу с данной сотрудницей, может, корону ей снять или сделать финансовое замечание какое, чтобы ошибку перед клиентом за ее счет исправить?
Alfa-Bank, Присоединяюсь к вопросу, как чужие деньги можно отправить на благотворительность??
При закритті Комфорта і з сейфа грощенята мали видами...мабуть. Ні?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Моя жена в связи с получением денежной помощи по рождению ребенка оформила социальную карту "Комфорт" в Вашем банке. Для ее открытия была закрыта текущая карта в тарифе "Комфорт".
При закрытии карты сотруднице отделения г. Одесса на пр-те Глушко был задан вопрос, все ли будет в порядке со средствами на "Доходном сейфе"? Сотрудница сказала "да, все хорошо, средства сохраняются" и не предупредила о том, что деньги на счете "Доходный сейф" будут недоступны.
Когда данная информация спустя некоторое время выяснилась, жена обратились в отделение снова, это произошло 9 июля. Та же сотрудница, что обслуживала в первый раз, сказала, что ничего не слышала ни о каком доходном сейфе, денег на счете не видит и ничем не может помочь.
Жена обратилась в чат - после примерно часового ожидания жене сообщили, что деньги с доходного сейфа можно получить в кассе. После сотрудница тоже "увидела" деньги, но из-за того, что не смогла помочь сразу и время было потрачено на ожидание, выдать их не может. Потому что касса уже закрыта. Было предложено обратиться позже, никаких сроков не было названо.
Так как у жены вообще-то грудной ребенок, в отделение удалось попасть лишь сегодня. Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".
Уровень обслуживания данной сотрудницей неудовлетворителен, при помощи другой, более компетентной сотрудницы было составлено заявление на возврат, но перспективы решения неясны.
Вопрос - что со стандартами обслуживания? Банк не хочет провести работу с данной сотрудницей, может, корону ей снять или сделать финансовое замечание какое, чтобы ошибку перед клиентом за ее счет исправить?
Kritik, добрый день. Сейчас буду разбираться. Отпишусь.
WachtAmRhein написав:У меня за 145 грн (старый тариф). Безлим интернет, 300 минут на другие МОБИЛЬНЫЕ, 300 СМС + домашний интернет. Плачу раз в месяц. Куда мне перейти чтобы платить не больше, но иметь возможность звонить на городские?
zzzzzz написав:Есть разные тарифные плны, у кс жесть , вотафон более лоялен На тарифы кс обращал внимание даже АМКУ но дело замяли
Переходите на контракт! Зачем на предоплате сидите? Неужели не влом раз в 4 недели пополнять телефон вместо месяца? Или не нужен безлимитный интернет, включая домашний?
У меня за 145 грн (старый тариф). Безлим интернет, 300 минут на другие МОБИЛЬНЫЕ, 300 СМС + домашний интернет. Плачу раз в месяц. Куда мне перейти чтобы платить не больше, но иметь возможность звонить на городские?
У меня 155 грн. - только 300 мин. на звонки любые вне КС, включая городские, плюс бесплатная интернет СИМ пара.