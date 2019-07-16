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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7344734573467347>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:49

Alfa_Bank

а сэпы десятичасовые ушли хоть?
а то что то нету ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:54

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а сэпы десятичасовые ушли хоть?
а то что то нету ...

Все платежи, подтверждённые до 10:00, обработаны. А платежи, набранные после 10:00, попадут в двухчасовую обработку.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:12

Alfa_Bank

да, тока пришло.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:05

Alfa-Bank, жалоба.

Моя жена в связи с получением денежной помощи по рождению ребенка оформила социальную карту "Комфорт" в Вашем банке. Для ее открытия была закрыта текущая карта в тарифе "Комфорт".

При закрытии карты сотруднице отделения г. Одесса на пр-те Глушко был задан вопрос, все ли будет в порядке со средствами на "Доходном сейфе"? Сотрудница сказала "да, все хорошо, средства сохраняются" и не предупредила о том, что деньги на счете "Доходный сейф" будут недоступны.

Когда данная информация спустя некоторое время выяснилась, жена обратились в отделение снова, это произошло 9 июля. Та же сотрудница, что обслуживала в первый раз, сказала, что ничего не слышала ни о каком доходном сейфе, денег на счете не видит и ничем не может помочь.

Жена обратилась в чат - после примерно часового ожидания жене сообщили, что деньги с доходного сейфа можно получить в кассе. После сотрудница тоже "увидела" деньги, но из-за того, что не смогла помочь сразу и время было потрачено на ожидание, выдать их не может. Потому что касса уже закрыта. Было предложено обратиться позже, никаких сроков не было названо.

Так как у жены вообще-то грудной ребенок, в отделение удалось попасть лишь сегодня. Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".

Уровень обслуживания данной сотрудницей неудовлетворителен, при помощи другой, более компетентной сотрудницы было составлено заявление на возврат, но перспективы решения неясны.

Вопрос - что со стандартами обслуживания? Банк не хочет провести работу с данной сотрудницей, может, корону ей снять или сделать финансовое замечание какое, чтобы ошибку перед клиентом за ее счет исправить?
Kritik
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:27

  Kritik написав:Alfa-Bank, жалоба.

Моя жена в связи с получением денежной помощи по рождению ребенка оформила социальную карту "Комфорт" в Вашем банке. Для ее открытия была закрыта текущая карта в тарифе "Комфорт".

При закрытии карты сотруднице отделения г. Одесса на пр-те Глушко был задан вопрос, все ли будет в порядке со средствами на "Доходном сейфе"? Сотрудница сказала "да, все хорошо, средства сохраняются" и не предупредила о том, что деньги на счете "Доходный сейф" будут недоступны.

Когда данная информация спустя некоторое время выяснилась, жена обратились в отделение снова, это произошло 9 июля. Та же сотрудница, что обслуживала в первый раз, сказала, что ничего не слышала ни о каком доходном сейфе, денег на счете не видит и ничем не может помочь.

Жена обратилась в чат - после примерно часового ожидания жене сообщили, что деньги с доходного сейфа можно получить в кассе. После сотрудница тоже "увидела" деньги, но из-за того, что не смогла помочь сразу и время было потрачено на ожидание, выдать их не может. Потому что касса уже закрыта. Было предложено обратиться позже, никаких сроков не было названо.

Так как у жены вообще-то грудной ребенок, в отделение удалось попасть лишь сегодня. Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".

Уровень обслуживания данной сотрудницей неудовлетворителен, при помощи другой, более компетентной сотрудницы было составлено заявление на возврат, но перспективы решения неясны.

Вопрос - что со стандартами обслуживания? Банк не хочет провести работу с данной сотрудницей, может, корону ей снять или сделать финансовое замечание какое, чтобы ошибку перед клиентом за ее счет исправить?

Alfa-Bank, Присоединяюсь к вопросу,
как чужие деньги можно отправить на благотворительность??
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:36

  EvgCapp написав:
  Kritik написав:Alfa-Bank, жалоба.

Моя жена в связи с получением денежной помощи по рождению ребенка оформила социальную карту "Комфорт" в Вашем банке. Для ее открытия была закрыта текущая карта в тарифе "Комфорт".

При закрытии карты сотруднице отделения г. Одесса на пр-те Глушко был задан вопрос, все ли будет в порядке со средствами на "Доходном сейфе"? Сотрудница сказала "да, все хорошо, средства сохраняются" и не предупредила о том, что деньги на счете "Доходный сейф" будут недоступны.

Когда данная информация спустя некоторое время выяснилась, жена обратились в отделение снова, это произошло 9 июля. Та же сотрудница, что обслуживала в первый раз, сказала, что ничего не слышала ни о каком доходном сейфе, денег на счете не видит и ничем не может помочь.

Жена обратилась в чат - после примерно часового ожидания жене сообщили, что деньги с доходного сейфа можно получить в кассе. После сотрудница тоже "увидела" деньги, но из-за того, что не смогла помочь сразу и время было потрачено на ожидание, выдать их не может. Потому что касса уже закрыта. Было предложено обратиться позже, никаких сроков не было названо.

Так как у жены вообще-то грудной ребенок, в отделение удалось попасть лишь сегодня. Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".

Уровень обслуживания данной сотрудницей неудовлетворителен, при помощи другой, более компетентной сотрудницы было составлено заявление на возврат, но перспективы решения неясны.

Вопрос - что со стандартами обслуживания? Банк не хочет провести работу с данной сотрудницей, может, корону ей снять или сделать финансовое замечание какое, чтобы ошибку перед клиентом за ее счет исправить?

Alfa-Bank, Присоединяюсь к вопросу,
как чужие деньги можно отправить на благотворительность??

При закритті Комфорта і з сейфа грощенята мали видами...мабуть. Ні?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:39

  Kritik написав:Alfa-Bank, жалоба.

Моя жена в связи с получением денежной помощи по рождению ребенка оформила социальную карту "Комфорт" в Вашем банке. Для ее открытия была закрыта текущая карта в тарифе "Комфорт".

При закрытии карты сотруднице отделения г. Одесса на пр-те Глушко был задан вопрос, все ли будет в порядке со средствами на "Доходном сейфе"? Сотрудница сказала "да, все хорошо, средства сохраняются" и не предупредила о том, что деньги на счете "Доходный сейф" будут недоступны.

Когда данная информация спустя некоторое время выяснилась, жена обратились в отделение снова, это произошло 9 июля. Та же сотрудница, что обслуживала в первый раз, сказала, что ничего не слышала ни о каком доходном сейфе, денег на счете не видит и ничем не может помочь.

Жена обратилась в чат - после примерно часового ожидания жене сообщили, что деньги с доходного сейфа можно получить в кассе. После сотрудница тоже "увидела" деньги, но из-за того, что не смогла помочь сразу и время было потрачено на ожидание, выдать их не может. Потому что касса уже закрыта. Было предложено обратиться позже, никаких сроков не было названо.

Так как у жены вообще-то грудной ребенок, в отделение удалось попасть лишь сегодня. Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".

Уровень обслуживания данной сотрудницей неудовлетворителен, при помощи другой, более компетентной сотрудницы было составлено заявление на возврат, но перспективы решения неясны.

Вопрос - что со стандартами обслуживания? Банк не хочет провести работу с данной сотрудницей, может, корону ей снять или сделать финансовое замечание какое, чтобы ошибку перед клиентом за ее счет исправить?

Kritik, добрый день. Сейчас буду разбираться. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:08

  EvgCapp написав:
  Kritik написав:Но сегодня жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".

Alfa-Bank, Присоединяюсь к вопросу,
как чужие деньги можно отправить на благотворительность??

Самостоятельно отправляют средства на благотворительность? Это что за демократия такая?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:09

  WachtAmRhein написав:У меня за 145 грн (старый тариф). Безлим интернет, 300 минут на другие МОБИЛЬНЫЕ, 300 СМС + домашний интернет. Плачу раз в месяц. Куда мне перейти чтобы платить не больше, но иметь возможность звонить на городские?

а вы реально все эти минуты и СМС расходуете? я сейчас перешла на 3mob http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199 - абонплаты нет и плачу только за звонки по факту. лично у меня затраты на связь упали вдвое...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:39

  WachtAmRhein написав:
  Vorlon написав:
  zzzzzz написав:Есть разные тарифные плны, у кс жесть , вотафон более лоялен
На тарифы кс обращал внимание даже АМКУ но дело замяли

Переходите на контракт! Зачем на предоплате сидите? Неужели не влом раз в 4 недели пополнять телефон вместо месяца? Или не нужен безлимитный интернет, включая домашний?


У меня за 145 грн (старый тариф). Безлим интернет, 300 минут на другие МОБИЛЬНЫЕ, 300 СМС + домашний интернет. Плачу раз в месяц. Куда мне перейти чтобы платить не больше, но иметь возможность звонить на городские?

У меня 155 грн. - только 300 мин. на звонки любые вне КС, включая городские, плюс бесплатная интернет СИМ пара.
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