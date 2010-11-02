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Альфа-Банк
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:53
Добрый день.
Подскажите, кредитка Максимум,открывалась 19го числа. Получается расчётная дата также 19 число?Верно?
Если да,то 19е включительно и в этот день ещё можно заплатить? И как лучше гасить,каким способом: по номеру карты или счёта в банкомата? Или закинуть средства с др.дебетной карты. Или со Сбер.счёта?
Опытные пользователи кредитов от Аллы прошу вашей помощи. Спасибо.
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VanKiss
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:54
Alfa_Bank написав: vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
Установить пин-код можно звонком на 044... с фин.номера владельца счета (там тот же IVR, где можно ввести номер паспорта и карты и установить пин) или через ИБ владельца счета.
ввести номер паспорта - Владельца счета или держателя дополнительной именной карты?
vollena71, добрый день. Уточняю, отпишусь.
Номер паспорта владельца счета.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:59
VanKiss написав:
Добрый день.
Подскажите, кредитка Максимум,открывалась 19го числа. Получается расчётная дата также 19 число?Верно?
Если да,то 19е включительно и в этот день ещё можно заплатить? И как лучше гасить,каким способом: по номеру карты или счёта в банкомата? Или закинуть средства с др.дебетной карты. Или со Сбер.счёта?
Опытные пользователи кредитов от Аллы прошу вашей помощи. Спасибо.
VanKiss, добрый день. Позвольте и я вставлю свои 5 копеек) Если дата договора 19-е, то и РД 19-е. Исключение - если это выходной, то РД переносится на предыдущий рабочий банковский день. Можно погашать и в РД, только, чтоб сумма обязательно по счету прошла в этот день. Если в банкомате, то без использования пластика. Если есть еще карты АБ, то можно через МАБ через "Пополнение счета он-лайн", или со сберегательного через кнопку "Пополнить". Только лучше в первой половине дня это все сделать)
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:00
VanKiss написав:
Добрый день.
Подскажите, кредитка Максимум,открывалась 19го числа. Получается расчётная дата также 19 число?Верно?
Если да,то 19е включительно и в этот день ещё можно заплатить? И как лучше гасить,каким способом: по номеру карты или счёта в банкомата? Или закинуть средства с др.дебетной карты. Или со Сбер.счёта?
Опытные пользователи кредитов от Аллы прошу вашей помощи. Спасибо.
Эту Дату(РД) смотрите по дате креддоговора в МАБе
Шобы ничо-ничо-ничо не платить нуна загасить задолженность по самому картсчету (не карте) до окончания опердня в РД.
А вот как и чем гасить тут на ветке говорено переговорено мульён раз. Осталось выяснить шо ж вы хотите погасить, де/какие у вас есть средства и инструменты для гашения
ПС. И точно Максимум, а мож Максимум-Готівка, а мож Эко-Максимум, а мож Максимум-Коннект?
Alfa_Bank написав:
Только лучше в первой половине дня это все сделать)
Поддерживаю ...до 14:00, хотя в МАБе(не в апликухе!) кнопуля "онлайн пополнение по номеру счета" работает до 19:00 в рабочий день
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:14
Alfa_Bank,спасибо за быстрый ответ. а как лучше? Могу всеми способами,но хотелось чтобы наверняка в первой половине провелась.
clientage,спасибо и вам. В приоритете часть внести по карт.счёту,а часть со Сбер.депозита довести.
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VanKiss
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:20
VanKiss написав:
В приоритете часть внести
по карт.счёту,а часть со Сбер.депозита довести.
откуда внести
НА картсчет? По внутрибанку -- ота пимпочка "онлайн..."
Из др. банка? А какие каналы вывода маней есть у того другого банка: СЭП, р2р, налик?
Со Сбера у Алки лучше до 17:00 пулять в МАБе через пимпу Пополнить у кредитки.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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