Додано: Сер 17 лип, 2019 13:59

VanKiss написав: Добрый день.

Подскажите, кредитка Максимум,открывалась 19го числа. Получается расчётная дата также 19 число?Верно?

Если да,то 19е включительно и в этот день ещё можно заплатить? И как лучше гасить,каким способом: по номеру карты или счёта в банкомата? Или закинуть средства с др.дебетной карты. Или со Сбер.счёта?

Опытные пользователи кредитов от Аллы прошу вашей помощи. Спасибо. Добрый день.Подскажите, кредитка Максимум,открывалась 19го числа. Получается расчётная дата также 19 число?Верно?Если да,то 19е включительно и в этот день ещё можно заплатить? И как лучше гасить,каким способом: по номеру карты или счёта в банкомата? Или закинуть средства с др.дебетной карты. Или со Сбер.счёта?Опытные пользователи кредитов от Аллы прошу вашей помощи. Спасибо.

VanKiss, добрый день. Позвольте и я вставлю свои 5 копеек) Если дата договора 19-е, то и РД 19-е. Исключение - если это выходной, то РД переносится на предыдущий рабочий банковский день. Можно погашать и в РД, только, чтоб сумма обязательно по счету прошла в этот день. Если в банкомате, то без использования пластика. Если есть еще карты АБ, то можно через МАБ через "Пополнение счета он-лайн", или со сберегательного через кнопку "Пополнить". Только лучше в первой половине дня это все сделать)