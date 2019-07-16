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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:04
Alfa_Bank написав:
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Kritik, проверила. Действительно, сотрудник, закрывая счет, проверил остаток только на основном счете, не увидев остаток на ДС. Работу провели. Больше не повториться. Варианты решения напишу в ЛС.
Мабуть чтоб больше не повторилось надо что бы система не позволила инициировать закрытие счета при наличии каких либо остатков. Ну либо хотя бы предупредила менеджера об этом.
Тогда глядишь не прийдется ни работу проводить ни варианты решения искать. )
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