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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7345734673477348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:53

  Мизантрóп написав:Одесса-вольный город ! :lol:


Скорее, Таирова ) у меня были случаи, когда депозит возвращался на несущ. уже картсчет и пропадал из поля зрения, я писала заявление о переводе на новый, а сотрудник также служебную прилагала со своей стороны. Средства в таких случаях зависают на внутренних служебных счетах и, разумеется, нигде не рассасываются бесследно...
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:04

  Alfa_Bank написав:[
Kritik, проверила. Действительно, сотрудник, закрывая счет, проверил остаток только на основном счете, не увидев остаток на ДС. Работу провели. Больше не повториться. Варианты решения напишу в ЛС.

Мабуть чтоб больше не повторилось надо что бы система не позволила инициировать закрытие счета при наличии каких либо остатков. Ну либо хотя бы предупредила менеджера об этом.
Тогда глядишь не прийдется ни работу проводить ни варианты решения искать. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:48

Уважаемый представитель банка!
Обращаю Ваше внимание, что уже 17-е число, а бонусов от программы "Подяка щодня" (они же - ЭКО-бонусы) до сих пор нет.
Ваша кобренд-карта - под угрозой объявления скамом.
Разберитесь, пожалуйста, когда будут выплачены бонусы.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:00

  Искатель написав:Уважаемый представитель банка!
Обращаю Ваше внимание, что уже 17-е число, а бонусов от программы "Подяка щодня" (они же - ЭКО-бонусы) до сих пор нет.
Ваша кобренд-карта - под угрозой объявления скамом.
Разберитесь, пожалуйста, когда будут выплачены бонусы.


У меня в кабинете итоговая сумма перечислений от банка уже с учетом июня.
Aps
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Повідомлень: 2740
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:03

  Aps написав:
  Искатель написав:Уважаемый представитель банка!
Обращаю Ваше внимание, что уже 17-е число, а бонусов от программы "Подяка щодня" (они же - ЭКО-бонусы) до сих пор нет.
Ваша кобренд-карта - под угрозой объявления скамом.
Разберитесь, пожалуйста, когда будут выплачены бонусы.


У меня в кабинете итоговая сумма перечислений от банка уже с учетом июня.

Еще лучше!
Т.е. одним начислили, а другим - нет?
Замечательно!

Просьба отписаться, кому-то еще бросили/не бросили ЭКО-бонусы?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:42

  Искатель написав:
  Aps написав:
  Искатель написав:Уважаемый представитель банка!
Обращаю Ваше внимание, что уже 17-е число, а бонусов от программы "Подяка щодня" (они же - ЭКО-бонусы) до сих пор нет.
Ваша кобренд-карта - под угрозой объявления скамом.
Разберитесь, пожалуйста, когда будут выплачены бонусы.


У меня в кабинете итоговая сумма перечислений от банка уже с учетом июня.

Еще лучше!
Т.е. одним начислили, а другим - нет?
Замечательно!

Просьба отписаться, кому-то еще бросили/не бросили ЭКО-бонусы?

+1
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:45

  curiousobro написав:
  Искатель написав:
Просьба отписаться, кому-то еще бросили/не бросили ЭКО-бонусы?

+1

+1 куда? :)
Вам упали бонусы или не упали?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:47

  Искатель написав:
  curiousobro написав:
  Искатель написав:
Просьба отписаться, кому-то еще бросили/не бросили ЭКО-бонусы?

+1

+1 куда? :)
Вам упали бонусы или не упали?

+1 к пострадавшим от банковского произвола :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:47

Re: Альфа-Банк

добавили копейки...
вообще ппц...
mephala
 
Повідомлень: 4924
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:50

  mephala написав:добавили копейки...
вообще ппц...

Вы о чем?
Вам выплатили ЭКО-бонусы?
Искатель
 
Повідомлень: 2976
З нами з: 22.02.16
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