угу
было 93 с копейками баланс
сейчас стал 94 с копейками
хотя должно было на больше увеличиться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:59
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:20
То скорее всего Вы в ЭКО-Маркете отоварились, и за покупку накинули.
Хотя уже даже интересно. У меня каждый месяц пару сотен падает, поэтому хотелось бы увидеть...
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:31
Re: Альфа-Банк
Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? Сперва меняется от банка, а на следующий день всего бонусов. Или в магазин сходите. Там будет уже с учётом сегодняшнего прихода.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:44
Re: Альфа-Банк
Мені еко не начислили ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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