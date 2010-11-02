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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:59
Искатель написав: mephala написав:
добавили копейки...
вообще ппц...
Вы о чем?
Вам выплатили ЭКО-бонусы?
угу
было 93 с копейками баланс
сейчас стал 94 с копейками
хотя должно было на больше увеличиться
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mephala
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:20
mephala написав: Искатель написав: mephala написав:
добавили копейки...
вообще ппц...
Вы о чем?
Вам выплатили ЭКО-бонусы?
угу
было 93 с копейками баланс
сейчас стал 94 с копейками
хотя должно было на больше увеличиться
То скорее всего Вы в ЭКО-Маркете отоварились, и за покупку накинули.
Хотя уже даже интересно. У меня каждый месяц пару сотен падает, поэтому хотелось бы увидеть...
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Искатель
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:31
Искатель написав:
То скорее всего Вы в ЭКО-Маркете отоварились, и за покупку накинули.
Хотя уже даже интересно. У меня каждый месяц пару сотен падает, поэтому хотелось бы увидеть...
Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? Сперва меняется от банка, а на следующий день всего бонусов. Или в магазин сходите. Там будет уже с учётом сегодняшнего прихода.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:44
Мені еко не начислили ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 17 лип, 2019 19:54
zzzzzz написав:
mephala
Моно-это вообще не банк, у них нет банковской лицензии ))
Монобанк - это пакет услуг, которые предоставляется Универсалбанком на основании лицензии НБУ.
Но вы это наверняка и сами знаете.
Я написал для тех, кто не знает.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 19:57
Alfa_Bank написав:
Чтоб не слетала авторизация в Мобайл, нужно делать переключение между вкладками хотя бы раз в несколько минут. Эта ситуация известна, не могу сказать, когда будут изменения.
Похоже, что тайминг неактивности в чате 10 минут.
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Bosstone
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