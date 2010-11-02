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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7346734773487349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:59

  Искатель написав:
  mephala написав:добавили копейки...
вообще ппц...

Вы о чем?
Вам выплатили ЭКО-бонусы?

угу
было 93 с копейками баланс
сейчас стал 94 с копейками
хотя должно было на больше увеличиться
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:20

  mephala написав:
  Искатель написав:
  mephala написав:добавили копейки...
вообще ппц...

Вы о чем?
Вам выплатили ЭКО-бонусы?

угу
было 93 с копейками баланс
сейчас стал 94 с копейками
хотя должно было на больше увеличиться

То скорее всего Вы в ЭКО-Маркете отоварились, и за покупку накинули.
Хотя уже даже интересно. У меня каждый месяц пару сотен падает, поэтому хотелось бы увидеть...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:31

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:
То скорее всего Вы в ЭКО-Маркете отоварились, и за покупку накинули.
Хотя уже даже интересно. У меня каждый месяц пару сотен падает, поэтому хотелось бы увидеть...
Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? Сперва меняется от банка, а на следующий день всего бонусов. Или в магазин сходите. Там будет уже с учётом сегодняшнего прихода.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:44

Re: Альфа-Банк

Мені еко не начислили ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:54

Re: Альфа-Банк

  zzzzzz написав:mephala
Моно-это вообще не банк, у них нет банковской лицензии ))

Монобанк - это пакет услуг, которые предоставляется Универсалбанком на основании лицензии НБУ.
Но вы это наверняка и сами знаете. :) Я написал для тех, кто не знает.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:57

  Alfa_Bank написав:Чтоб не слетала авторизация в Мобайл, нужно делать переключение между вкладками хотя бы раз в несколько минут. Эта ситуация известна, не могу сказать, когда будут изменения.

Похоже, что тайминг неактивности в чате 10 минут.
Bosstone
 
Повідомлень: 1139
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  #<1 ... 7346734773487349
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