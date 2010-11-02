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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7347734873497350>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:59

  Искатель написав:
  mephala написав:добавили копейки...
вообще ппц...

Вы о чем?
Вам выплатили ЭКО-бонусы?

угу
было 93 с копейками баланс
сейчас стал 94 с копейками
хотя должно было на больше увеличиться
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:20

  mephala написав:
  Искатель написав:
  mephala написав:добавили копейки...
вообще ппц...

Вы о чем?
Вам выплатили ЭКО-бонусы?

угу
было 93 с копейками баланс
сейчас стал 94 с копейками
хотя должно было на больше увеличиться

То скорее всего Вы в ЭКО-Маркете отоварились, и за покупку накинули.
Хотя уже даже интересно. У меня каждый месяц пару сотен падает, поэтому хотелось бы увидеть...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:31

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:
То скорее всего Вы в ЭКО-Маркете отоварились, и за покупку накинули.
Хотя уже даже интересно. У меня каждый месяц пару сотен падает, поэтому хотелось бы увидеть...
Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? Сперва меняется от банка, а на следующий день всего бонусов. Или в магазин сходите. Там будет уже с учётом сегодняшнего прихода.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:44

Re: Альфа-Банк

Мені еко не начислили ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:54

Re: Альфа-Банк

  zzzzzz написав:mephala
Моно-это вообще не банк, у них нет банковской лицензии ))

Монобанк - это пакет услуг, которые предоставляется Универсалбанком на основании лицензии НБУ.
Но вы это наверняка и сами знаете. :) Я написал для тех, кто не знает.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:57

  Alfa_Bank написав:Чтоб не слетала авторизация в Мобайл, нужно делать переключение между вкладками хотя бы раз в несколько минут. Эта ситуация известна, не могу сказать, когда будут изменения.

Похоже, что тайминг неактивности в чате 10 минут.
Bosstone
 
Повідомлень: 1141
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:52

  Aps написав:
Искатель написав:
То скорее всего Вы в ЭКО-Маркете отоварились, и за покупку накинули.
Хотя уже даже интересно. У меня каждый месяц пару сотен падает, поэтому хотелось бы увидеть...
Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? Сперва меняется от банка, а на следующий день всего бонусов. Или в магазин сходите. Там будет уже с учётом сегодняшнего прихода.

Бонуси від Альфи збільшились, а загальна сума наразі ні, тому завтра ще їх повиглядаю.
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kreuz
 
Повідомлень: 1711
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 05:45

  Искатель написав:
  Aps написав:
  Искатель написав:Уважаемый представитель банка!
Обращаю Ваше внимание, что уже 17-е число, а бонусов от программы "Подяка щодня" (они же - ЭКО-бонусы) до сих пор нет.
Ваша кобренд-карта - под угрозой объявления скамом.
Разберитесь, пожалуйста, когда будут выплачены бонусы.


У меня в кабинете итоговая сумма перечислений от банка уже с учетом июня.

Еще лучше!
Т.е. одним начислили, а другим - нет?
Замечательно!

Просьба отписаться, кому-то еще бросили/не бросили ЭКО-бонусы?

Начислили вчера около 16:30!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 06:19

ЭКО-бонусы

  Fylhtq написав:Начислили вчера около 16:30!


Да, увидел, вчера начислили,сегодня отобразились уже в кабинете на сайте "Подяки".
Что-то с каждым месяцем все позже и позже бросают... Ну да ладно, главное - есть.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 06:21

  kreuz написав:
  Aps написав:
Искатель написав:
То скорее всего Вы в ЭКО-Маркете отоварились, и за покупку накинули.
Хотя уже даже интересно. У меня каждый месяц пару сотен падает, поэтому хотелось бы увидеть...
Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? Сперва меняется от банка, а на следующий день всего бонусов. Или в магазин сходите. Там будет уже с учётом сегодняшнего прихода.

Бонуси від Альфи збільшились, а загальна сума наразі ні, тому завтра ще їх повиглядаю.

А вот здесь интересный момент.
Aps написал: "Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? " А как это? Я смотрю в личном кабинете на сайте "Подяки", а где еще можно смотреть? :)
И Вы тоже пишете: "Бонуси від Альфи збільшились", а где Вы это смотрите?
Искатель
 
Повідомлень: 2979
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Подякував: 429 раз.
Подякували: 909 раз.
 
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