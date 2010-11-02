Бонуси від Альфи збільшились, а загальна сума наразі ні, тому завтра ще їх повиглядаю.[/quote]
А вот здесь интересный момент.
Aps написал: "Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? " А как это? Я смотрю в личном кабинете на сайте "Подяки", а где еще можно смотреть?
И Вы тоже пишете: "Бонуси від Альфи збільшились", а где Вы это смотрите?[/quote]
«Мій кабінет», «Додаткові бонуси», «Бонуси за постійне користування карткою ЕКО від Альфа-Банку». Там всё плюсуется, и цифра меняется в день начисления.