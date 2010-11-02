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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7347734873497350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:14

Бонуси від Альфи збільшились, а загальна сума наразі ні, тому завтра ще їх повиглядаю.[/quote]
А вот здесь интересный момент.
Aps написал: "Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? " А как это? Я смотрю в личном кабинете на сайте "Подяки", а где еще можно смотреть? :)
И Вы тоже пишете: "Бонуси від Альфи збільшились", а где Вы это смотрите?[/quote]
«Мій кабінет», «Додаткові бонуси», «Бонуси за постійне користування карткою ЕКО від Альфа-Банку». Там всё плюсуется, и цифра меняется в день начисления.
Fylhtq
 
Повідомлень: 71
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 7347734873497350
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