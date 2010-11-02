Бонуси від Альфи збільшились, а загальна сума наразі ні, тому завтра ще їх повиглядаю.[/quote] А вот здесь интересный момент. Aps написал: "Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? " А как это? Я смотрю в личном кабинете на сайте "Подяки", а где еще можно смотреть? И Вы тоже пишете: "Бонуси від Альфи збільшились", а где Вы это смотрите?[/quote] «Мій кабінет», «Додаткові бонуси», «Бонуси за постійне користування карткою ЕКО від Альфа-Банку». Там всё плюсуется, и цифра меняется в день начисления.
Ув. представитель! Уточните, пожалуйста, фактическое списание по операциям снятия в кассе Альфы, проходит всегда текущим/следующим раб. днем или возможны варианты? Нужно снять через кассу сумму равную месячному лимиту 30 числа, очень не хочется, чтобы проводка уехала на август израсходовав лимит на следующий месяц.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi написав:Ув. представитель! Уточните, пожалуйста, фактическое списание по операциям снятия в кассе Альфы, проходит всегда текущим/следующим раб. днем или возможны варианты? Нужно снять через кассу сумму равную месячному лимиту 30 числа, очень не хочется, чтобы проводка уехала на август израсходовав лимит на следующий месяц.
Solar_simfi, добрый день. Отражение в выписке снятия наличных день-в-день проходит, если выдача ДС происходит через заявление на снятие со счета, все остальные операции снятия отражаются в выписке на след. рабочий день. Вы имеете ввиду снятие с пакетной карты? Месячный лимит по сумме действует только на банкоматы. В кассе есть лимит на два бесплатных снятия, сумма может быть любая.
Kritik написав:...жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".
При каких условиях средства клиента с действующими картами признаются невостребованными? Перед тем, как признать деньги таковыми, то банк как-то уведомляет клиентоюа об этом?
MASolomko, добрый день. Там другая ситуация. Средства были просто отправлены ошибочно на благотворительность при закрытии счета, вместо выдачи через кассу. Закрытие счета и перечисление суммы происходит на протяжении 45 дней.