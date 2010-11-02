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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7348734973507351>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:14

Бонуси від Альфи збільшились, а загальна сума наразі ні, тому завтра ще їх повиглядаю.[/quote]
А вот здесь интересный момент.
Aps написал: "Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? " А как это? Я смотрю в личном кабинете на сайте "Подяки", а где еще можно смотреть? :)
И Вы тоже пишете: "Бонуси від Альфи збільшились", а где Вы это смотрите?[/quote]
«Мій кабінет», «Додаткові бонуси», «Бонуси за постійне користування карткою ЕКО від Альфа-Банку». Там всё плюсуется, и цифра меняется в день начисления.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:44

Ув. представитель! Уточните, пожалуйста, фактическое списание по операциям снятия в кассе Альфы, проходит всегда текущим/следующим раб. днем или возможны варианты? Нужно снять через кассу сумму равную месячному лимиту 30 числа, очень не хочется, чтобы проводка уехала на август израсходовав лимит на следующий месяц.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:19

  Solar_simfi написав:Ув. представитель! Уточните, пожалуйста, фактическое списание по операциям снятия в кассе Альфы, проходит всегда текущим/следующим раб. днем или возможны варианты? Нужно снять через кассу сумму равную месячному лимиту 30 числа, очень не хочется, чтобы проводка уехала на август израсходовав лимит на следующий месяц.

Solar_simfi, добрый день. Отражение в выписке снятия наличных день-в-день проходит, если выдача ДС происходит через заявление на снятие со счета, все остальные операции снятия отражаются в выписке на след. рабочий день. Вы имеете ввиду снятие с пакетной карты? Месячный лимит по сумме действует только на банкоматы. В кассе есть лимит на два бесплатных снятия, сумма может быть любая.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:35

Re: Альфа-Банк

  Kritik написав:...жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".
При каких условиях средства клиента с действующими картами признаются невостребованными?
Перед тем, как признать деньги таковыми, то банк как-то уведомляет клиентоюа об этом?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:56

  MASolomko написав:
  Kritik написав:...жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".
При каких условиях средства клиента с действующими картами признаются невостребованными?
Перед тем, как признать деньги таковыми, то банк как-то уведомляет клиентоюа об этом?

MASolomko, добрый день. Там другая ситуация. Средства были просто отправлены ошибочно на благотворительность при закрытии счета, вместо выдачи через кассу. Закрытие счета и перечисление суммы происходит на протяжении 45 дней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:00

  MASolomko написав:
  Kritik написав:...жене отказали в выдаче денег, так как средства были признаны "невостребованными" и "отправлены на благотворительность".
При каких условиях средства клиента с действующими картами признаются невостребованными?
Перед тем, как признать деньги таковыми, то банк как-то уведомляет клиентоюа об этом?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2202500-04
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:21

Если РД по кредитке приходится на выходные, то нужно погашать не позже пятницы? Из полной суммы задолженности вычитаем рассрочки и блокировки по состоянию на пятницу?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:43

  tano написав:Если РД по кредитке приходится на выходные, то нужно погашать не позже пятницы? Из полной суммы задолженности вычитаем рассрочки и блокировки по состоянию на пятницу?

Да. Но по состоянию не на пятницу, а с учётом сумм вышедших из блока и в пятницу тоже. Ведь ряд сумм может провестись
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:49

  Fylhtq написав:Бонуси від Альфи збільшились, а загальна сума наразі ні, тому завтра ще їх повиглядаю.[/quote/]
А вот здесь интересный момент.
Aps написал: "Вы сколько бонусов смотрите или сумму сколько всего от банка перечислили? " А как это? Я смотрю в личном кабинете на сайте "Подяки", а где еще можно смотреть? :)
И Вы тоже пишете: "Бонуси від Альфи збільшились", а где Вы это смотрите?[/quote/]
«Мій кабінет», «Додаткові бонуси», «Бонуси за постійне користування карткою ЕКО від Альфа-Банку». Там всё плюсуется, и цифра меняется в день начисления.

Саме так, спочатку міняють суму від Альфи в деталях, а потім додають у загальну суму.

Доречі, зараз уже всюди з точністю до коп'я...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:10

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста, если снял гривну с Доходного Сейфа, когда можно через сендмани отправить бегемоту, в тот же день или надо ждать следующий?
adamsmittttt
 
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