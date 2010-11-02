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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7348734973507351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:18

  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста, если снял гривну с Доходного Сейфа, когда можно через сендмани отправить бегемоту, в тот же день или надо ждать следующий?

adamsmittttt, добрый день. Можете отправить в тот же день.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 6657
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
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  #<1 ... 7348734973507351
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