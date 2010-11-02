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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:18
adamsmittttt написав:
Подскажите пожалуйста, если снял гривну с Доходного Сейфа, когда можно через сендмани отправить бегемоту, в тот же день или надо ждать следующий?
adamsmittttt, добрый день. Можете отправить в тот же день.
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