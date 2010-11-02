Додано: Чет 18 лип, 2019 12:21

Вообщем по моему вопросу оф.представитель здесь на сайте и мой другой контакт с которым я общался за двое суток так мне и не смогли предоставить публичную информацию где было указано что ПИН код владелец доп карты не имеет права получать.



Таким образом банк нарушил мои права не разместив публичную информацию.



Юристы ваши крупно облажались в этом вопросе. Я пока еще не решил какие действия буду дальше предпринимать. Скорее всего отправлю письменный запрос на предоставление данных. Но уже подозреваю что ответ будет в стиле " бла-бла-бла, мы выражаем вам признательность , вся информация доступна по ссылке ХХХХХХХХ "



У вас в банке провалы не только по безопасности но и по юридическому обеспечению.

Живите своим умом!