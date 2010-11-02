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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7348734973507351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:18

  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста, если снял гривну с Доходного Сейфа, когда можно через сендмани отправить бегемоту, в тот же день или надо ждать следующий?

adamsmittttt, добрый день. Можете отправить в тот же день.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:15

  Alfa_Bank написав:
  Solar_simfi написав:Ув. представитель! Уточните, пожалуйста, фактическое списание по операциям снятия в кассе Альфы, проходит всегда текущим/следующим раб. днем или возможны варианты? Нужно снять через кассу сумму равную месячному лимиту 30 числа, очень не хочется, чтобы проводка уехала на август израсходовав лимит на следующий месяц.

Solar_simfi, добрый день. Отражение в выписке снятия наличных день-в-день проходит, если выдача ДС происходит через заявление на снятие со счета, все остальные операции снятия отражаются в выписке на след. рабочий день. Вы имеете ввиду снятие с пакетной карты? Месячный лимит по сумме действует только на банкоматы. В кассе есть лимит на два бесплатных снятия, сумма может быть любая.

Спасибо, да, снятие с пакетной карты суммы равной месячному лимиту Блэка. Сумма поступит 30 числа. Почему-то считал месячные лимиты 5/10/30 общими как для банкоматов, так и для кассы.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:19

Господа свинорылы!
посоветуйте два момента:
- какую кредитку брать у Аллы?
- какого числа идти в банк (какую выбрать расчётную дату у Аллы), учитывая шо уже имеется кредитка привата с льготным периодом до 25 числа?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:21

Вообщем по моему вопросу оф.представитель здесь на сайте и мой другой контакт с которым я общался за двое суток так мне и не смогли предоставить публичную информацию где было указано что ПИН код владелец доп карты не имеет права получать.

Таким образом банк нарушил мои права не разместив публичную информацию.

Юристы ваши крупно облажались в этом вопросе. Я пока еще не решил какие действия буду дальше предпринимать. Скорее всего отправлю письменный запрос на предоставление данных. Но уже подозреваю что ответ будет в стиле " бла-бла-бла, мы выражаем вам признательность , вся информация доступна по ссылке ХХХХХХХХ "

У вас в банке провалы не только по безопасности но и по юридическому обеспечению.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:23

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:- какую кредитку брать у Аллы?

Да тут одна другой лучше. К счастью, разрешается сразу 2 брать. Например, максимку - для орехов, кобренд - для бонусов водафона или єкомаркета.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:33

  wig написав:
  uaprofi написав:- какую кредитку брать у Аллы?

Да тут одна другой лучше. К счастью, разрешается сразу 2 брать. Например, максимку - для орехов, кобренд - для бонусов водафона или єкомаркета.

А когда это разрешили сразу 2 брать? Вроде как между заказом разных кредиток 45 дней пройти должно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:59

  zzzzzz написав:Вообщем по моему вопросу оф.представитель здесь на сайте и мой другой контакт с которым я общался за двое суток так мне и не смогли предоставить публичную информацию где было указано что ПИН код владелец доп карты не имеет права получать.

Таким образом банк нарушил мои права не разместив публичную информацию.

Юристы ваши крупно облажались в этом вопросе. Я пока еще не решил какие действия буду дальше предпринимать. Скорее всего отправлю письменный запрос на предоставление данных. Но уже подозреваю что ответ будет в стиле " бла-бла-бла, мы выражаем вам признательность , вся информация доступна по ссылке ХХХХХХХХ "

У вас в банке провалы не только по безопасности но и по юридическому обеспечению.

Та куча там в них косяків з цидулами...але цей віз їде. :)
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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