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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7350735173527353>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:34

  Kalgan написав:Алла наконец-то перестала слать спам о входе в МАБ ?

Kalgan, добрый день. С 11.07.19 механизм отправки e-mail уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена, сообщения уходят только при входе в Мобайл.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:38

  хуторянка написав:Имхо-зачем Вам этот геморрой с ЛП в пределах трех недель ?

почему трёх - 30-2(выходных)=28-1..2(деня для подстраховки) = 26 дней
а может лучше максимум-наличку брать?
народ же пользкется ... возможно же есть какие плюшки всётаки?
и шо срасчётной датой какие ммысли?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:39

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Алла наконец-то перестала слать спам о входе в МАБ ?

Kalgan, добрый день. С 11.07.19 механизм отправки e-mail уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена, сообщения уходят только при входе в Мобайл.

При входе в приложение, тоже не присылает.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:39

  Kalgan написав:Алла наконец-то перестала слать спам о входе в МАБ ?


тоже заметил ... но возможно скоро "починят")))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:44

  uaprofi написав:
  хуторянка написав:Имхо-зачем Вам этот геморрой с ЛП в пределах трех недель ?

почему трёх - 30-2(выходных)=28-1..2(деня для подстраховки) = 26 дней
а может лучше максимум-наличку брать?
народ же пользкется ... возможно же есть какие плюшки всётаки?
и шо срасчётной датой какие ммысли?

Я без всяких подстарховок луплю от РД до РД
А щас вааще ушёл в... астрал, решил первый раз таки заплатить отех 60грн, бо нахомячил под 20К, дешевле выходит в платном грейсе пересидеть, чем дерибанить депозиты :)

А РД, я выбираю так, шобы она была по возможности разнесена с РД на др. кредитках на 5..10дн, мне так удобнее химичить с погашениями :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:46

  clientage написав:А РД, я выбираю так, шобы она была по возможности разнесена с РД на др. кредитках на 5..10дн, мне так удобнее химичить с погашениями :)


т.е. имея кредитку привата - лучше всего приходить в гости к Алле - 8 ... 10 числа?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:49

Alfa_Bank

за тест-драйф - банк действительно всё комиссию по КК вернёт?
или этот возврат будет как доход и я получу на 19,5% меньше?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:58

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Алла наконец-то перестала слать спам о входе в МАБ ?

Kalgan, добрый день. С 11.07.19 механизм отправки e-mail уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена, сообщения уходят только при входе в Мобайл.

При входе в приложение, тоже не присылает.

Знаем. Исправим в ближайшее время.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:59

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста, с карт Монобанка на дебетные Альфы всегда без комиссии? спасибо заранее )
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:01

  uaprofi написав:
  clientage написав:А РД, я выбираю так, шобы она была по возможности разнесена с РД на др. кредитках на 5..10дн, мне так удобнее химичить с погашениями :)


т.е. имея кредитку привата - лучше всего приходить в гости к Алле - 8 ... 10 числа?

ну Приват (и Тася и ПУМБ) не показатель в играх с РД, т.к. у них реальный грейс, т.е. есть диапазон на погашение - ПП с 1го по 25е -- в пределах которого можно безболезненно гаситься.
Вот есть Идея со своим РД(ИД), там страхи и абонка, вот там нуна лавировать с учетом поступления свежей копейки, складских запасов на бессрочных и коротких срочных :)


ПС. Выкиньте того бегемота, возьмите ПУМБу с 62дн. А лучше Идею и Тасю с нормальными КБ :idea: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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