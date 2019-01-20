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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 14:34
Kalgan написав:
Алла наконец-то перестала слать спам о входе в МАБ ?
Kalgan, добрый день. С 11.07.19 механизм отправки e-mail уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена, сообщения уходят только при входе в Мобайл.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:38
хуторянка написав:
Имхо-зачем Вам этот геморрой с ЛП в пределах трех недель ?
почему трёх - 30-2(выходных)=28-1..2(деня для подстраховки) = 26 дней
а может лучше максимум-наличку брать?
народ же пользкется ... возможно же есть какие плюшки всётаки?
и шо срасчётной датой какие ммысли?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:39
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
Алла наконец-то перестала слать спам о входе в МАБ ?
Kalgan, добрый день. С 11.07.19 механизм отправки e-mail уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена, сообщения уходят только при входе в Мобайл.
При входе в приложение, тоже не присылает.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:39
Kalgan написав:
Алла наконец-то перестала слать спам о входе в МАБ ?
тоже заметил ... но возможно скоро "починят")))
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:44
uaprofi написав: хуторянка написав:
Имхо-зачем Вам этот геморрой с ЛП в пределах трех недель ?
почему трёх - 30-2(выходных)=28-1..2(деня для подстраховки) = 26 дней
а может лучше максимум-наличку брать?
народ же пользкется ... возможно же есть какие плюшки всётаки?
и шо срасчётной датой какие ммысли?
Я без всяких подстарховок луплю от РД до РД
А щас вааще ушёл в... астрал, решил первый раз таки заплатить отех 60грн, бо нахомячил под 20К, дешевле выходит в платном грейсе пересидеть, чем дерибанить депозиты
А РД, я выбираю так, шобы она была по возможности разнесена с РД на др. кредитках на 5..10дн, мне так удобнее химичить с погашениями
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:46
clientage написав:
А РД, я выбираю так, шобы она была по возможности разнесена с РД на др. кредитках на 5..10дн, мне так удобнее химичить с погашениями
т.е. имея кредитку привата - лучше всего приходить в гости к Алле - 8 ... 10 числа?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:49
Alfa_Bank
за тест-драйф - банк действительно всё комиссию по КК вернёт?
или этот возврат будет как доход и я получу на 19,5% меньше?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:58
Kalgan написав: Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
Алла наконец-то перестала слать спам о входе в МАБ ?
Kalgan, добрый день. С 11.07.19 механизм отправки e-mail уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена, сообщения уходят только при входе в Мобайл.
При входе в приложение, тоже не присылает.
Знаем. Исправим в ближайшее время.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:59
Подскажите, пожалуйста, с карт Монобанка на дебетные Альфы всегда без комиссии? спасибо заранее )
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:01
uaprofi написав: clientage написав:
А РД, я выбираю так, шобы она была по возможности разнесена с РД на др. кредитках на 5..10дн, мне так удобнее химичить с погашениями
т.е. имея кредитку привата - лучше всего приходить в гости к Алле - 8 ... 10 числа?
ну Приват (и Тася и ПУМБ) не показатель в играх с РД, т.к. у них реальный грейс, т.е. есть диапазон на погашение - ПП с 1го по 25е -- в пределах которого можно безболезненно гаситься.
Вот есть Идея со своим РД(ИД), там страхи и абонка, вот там нуна лавировать с учетом поступления свежей копейки, складских запасов на бессрочных и коротких срочных
ПС. Выкиньте того бегемота, возьмите ПУМБу с 62дн. А лучше Идею и Тасю с нормальными КБ
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