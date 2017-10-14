RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7350735173527353

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:05

  clientage написав:ПС. Выкиньте того бегемота, возьмите ПУМБу с 62дн. А лучше Идею и Тася с нормальными КБ :idea: :lol:


у меня и так Тася - просто всё гашение сейчас на 25.
вот и думаю Аллу тоже потягивать к двадцать пятому или наоборотт разносить во времени?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 21.04.11
Подякував: 437 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:09

  uaprofi написав:Alfa_Bank

за тест-драйф - банк действительно всё комиссию по КК вернёт?
или этот возврат будет как доход и я получу на 19,5% меньше?

uaprofi, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6661
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:11

  uaprofi написав:
  clientage написав:ПС. Выкиньте того бегемота, возьмите ПУМБу с 62дн. А лучше Идею и Тася с нормальными КБ :idea: :lol:


у меня и так Тася - просто всё гашение сейчас на 25.
вот и думаю Аллу тоже потягивать к двадцать пятому или наоборотт разносить во времени?

ИМХО. Если Тасю/Приват принципиально гасите к 25, то Алку закиньте либо на 15 ̶л̶и̶б̶о̶ ̶н̶а̶ ̶3̶0̶. Если Идею (вдрух возьмете :wink: ) я б тогда посоветовал на 1е число тулить 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28756
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:12

Alfa_Bank
а есть разница если снимать деньги с ощадного депозита с телефона или с ПК - на карту приходят сразу?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 21.04.11
Подякував: 437 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:14

  uaprofi написав:Alfa_Bank
а есть разница если снимать деньги с ощадного депозита с телефона или с ПК - на карту приходят сразу?

Есть.
Web - почти онлайн
Mobile - по графику 10-14-17
curiousobro
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:14

если в эту субботу пойти в отделение за кредиткой, дата договора будет 20 или 22?
и по субботам кредитки выдают?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 21.04.11
Подякував: 437 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:15

  uaprofi написав:
  clientage написав:ПС. Выкиньте того бегемота, возьмите ПУМБу с 62дн. А лучше Идею и Тася с нормальными КБ :idea: :lol:


у меня и так Тася - просто всё гашение сейчас на 25.
вот и думаю Аллу тоже потягивать к двадцать пятому или наоборотт разносить во времени?
разносить по датам прихода.Или в тумбочке всегда есть?
ГДЕНЬГИ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:16

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Mobile - по графику 10-14-17

а если мобайл после 17, это шо на следующий день в 10 утра?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 21.04.11
Подякував: 437 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:17

Re: Альфа-Банк

  ГДЕНЬГИ написав:в тумбочке

має бути завжди.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29274
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:20

  uaprofi написав:
  curiousobro написав:Mobile - по графику 10-14-17

а если мобайл после 17, это шо на следующий день в 10 утра?

Если повезет. Было такое, что Алла забывала(или забивала) про вчерашний платеж.
Короче лучше через Web и не парить мозг.

Феерические смузисты щас так разнесли ф-ционал между веб и мобайлом, что хочется им просто высказать всё ... цитатой лаврова! вот :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7350735173527353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, mihasik і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3463, 3464, 3465
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34640 4279126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 15:20
mihasik
Банк Восток 1, 2, 3, 4, 5
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
44 242086
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 13:44
greenozon
А-Банк 1 ... 1294, 1295, 1296
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12951 1829541
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 11:00
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73530)
18.07.2019 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.