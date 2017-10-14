у меня и так Тася - просто всё гашение сейчас на 25.
вот и думаю Аллу тоже потягивать к двадцать пятому или наоборотт разносить во времени?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:05
у меня и так Тася - просто всё гашение сейчас на 25.
вот и думаю Аллу тоже потягивать к двадцать пятому или наоборотт разносить во времени?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:09
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:11
ИМХО. Если Тасю/Приват принципиально гасите к 25, то Алку закиньте либо на 15 ̶л̶и̶б̶о̶ ̶н̶а̶ ̶3̶0̶. Если Идею (вдрух возьмете ) я б тогда посоветовал на 1е число тулить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:12
Alfa_Bank
а есть разница если снимать деньги с ощадного депозита с телефона или с ПК - на карту приходят сразу?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:14
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:14
если в эту субботу пойти в отделение за кредиткой, дата договора будет 20 или 22?
и по субботам кредитки выдают?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:15
разносить по датам прихода.Или в тумбочке всегда есть?
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:16
Re: Альфа-Банк
а если мобайл после 17, это шо на следующий день в 10 утра?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:17
Re: Альфа-Банк
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:20
Если повезет. Было такое, что Алла забывала(или забивала) про вчерашний платеж.
Короче лучше через Web и не парить мозг.
Феерические смузисты щас так разнесли ф-ционал между веб и мобайлом, что хочется им просто высказать всё ... цитатой лаврова! вот
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