Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44

clientage написав:

Я без всяких подстарховок луплю от РД до РДА щас вааще ушёл в... астрал, решил первый раз таки заплатить отех 60грн, бо нахомячил под 20К, дешевле выходит в платном грейсе пересидеть, чем дерибанить депозитыА РД, я выбираю так, шобы она была по возможности разнесена с РД на др. кредитках на 5..10дн, мне так удобнее химичить с погашениями[/quote]Я также впервые по своей воле спонсирую Аллу на 60 грн. из-за большой потраченной суммы в июне. Но помогите, пожалуйста, разобраться с датой платежа. Моя РД - 4 число. Платный грейс сейчас 62 дня, т.е. 30+32, правильно? У меня в МАБ светится красным дата платежа до 02 августа. Но 32-й день выпадает на 05 августа. Это ведь настоящий дедлайн? Понимаю, что гасить в последний день - моветон, но так же хочется подержать денежку лишние три дня на сберегательном.