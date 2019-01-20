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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7351735273537354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:30

  uaprofi написав:
  clientage написав:ПС. Выкиньте того бегемота, возьмите ПУМБу с 62дн. А лучше Идею и Тася с нормальными КБ :idea: :lol:


у меня и так Тася - просто всё гашение сейчас на 25.
вот и думаю Аллу тоже потягивать к двадцать пятому или наоборот разносить во времени?

конечно разнесите, 31 или 1 число - оптимально, потому что если будете связываться с рассрочками, а они бывают вкусными, то все равно эту карту надо класть на полку числа 25-26. во первых, у вас будет один период действия с кредитками - приват погашать, алку класть на полку, во вторых, вы нормально рассчитаете свои супер орехи за месяц
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:42

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:конечно разнесите, 31 или 1 число - оптимально, потому что если будете связываться с рассрочками, а они бывают вкусными, то все равно эту карту надо класть на полку числа 25-26. во первых, у вас будет один период действия с кредитками - приват погашать, алку класть на полку, во вторых, вы нормально рассчитаете свои супер орехи за месяц


При РД 25-го траты 25-30 превращают её в кредитку со стандартным грейсом в 55 дней (тас, приват) .
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:02

  uaprofi написав:если в эту субботу пойти в отделение за кредиткой, дата договора будет 20 или 22?
и по субботам кредитки выдают?

В субботу кредитки выдают, дата договора должна быть равна дате его подписания в отделении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:13

  ГДЕНЬГИ написав:разносить по датам прихода.Или в тумбочке всегда есть?

А что - здесь реально есть люди, которым нечем платить кредит? :shock:

Поэтому лично мне на даты прихода зарплаты и аванса плевать.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:27

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:Alfa_Bank

за тест-драйф - банк действительно всё комиссию по КК вернёт?
или этот возврат будет как доход и я получу на 19,5% меньше?

uaprofi, добрый день. Уточняю. Отпишусь.

Уточнила, клиент получает полную сумму комиссии, что подпадает под возврат по акции. На 19.5 % меньше не получите.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:44

  clientage написав:

Я без всяких подстарховок луплю от РД до РД
А щас вааще ушёл в... астрал, решил первый раз таки заплатить отех 60грн, бо нахомячил под 20К, дешевле выходит в платном грейсе пересидеть, чем дерибанить депозиты :)

А РД, я выбираю так, шобы она была по возможности разнесена с РД на др. кредитках на 5..10дн, мне так удобнее химичить с погашениями :)[/quote]

Я также впервые по своей воле спонсирую Аллу на 60 грн. из-за большой потраченной суммы в июне. Но помогите, пожалуйста, разобраться с датой платежа. Моя РД - 4 число. Платный грейс сейчас 62 дня, т.е. 30+32, правильно? У меня в МАБ светится красным дата платежа до 02 августа. Но 32-й день выпадает на 05 августа. Это ведь настоящий дедлайн? Понимаю, что гасить в последний день - моветон, но так же хочется подержать денежку лишние три дня на сберегательном.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:47

4го числа должна быть сумма на счёте. Ваши рассуждения о 62 днях очень похожи на оленьи.
WachtAmRhein
 
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