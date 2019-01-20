clientage написав:ПС. Выкиньте того бегемота, возьмите ПУМБу с 62дн. А лучше Идею и Тася с нормальными КБ
у меня и так Тася - просто всё гашение сейчас на 25. вот и думаю Аллу тоже потягивать к двадцать пятому или наоборот разносить во времени?
конечно разнесите, 31 или 1 число - оптимально, потому что если будете связываться с рассрочками, а они бывают вкусными, то все равно эту карту надо класть на полку числа 25-26. во первых, у вас будет один период действия с кредитками - приват погашать, алку класть на полку, во вторых, вы нормально рассчитаете свои супер орехи за месяц
Stringer написав:конечно разнесите, 31 или 1 число - оптимально, потому что если будете связываться с рассрочками, а они бывают вкусными, то все равно эту карту надо класть на полку числа 25-26. во первых, у вас будет один период действия с кредитками - приват погашать, алку класть на полку, во вторых, вы нормально рассчитаете свои супер орехи за месяц
При РД 25-го траты 25-30 превращают её в кредитку со стандартным грейсом в 55 дней (тас, приват) .
Я без всяких подстарховок луплю от РД до РД А щас вааще ушёл в... астрал, решил первый раз таки заплатить отех 60грн, бо нахомячил под 20К, дешевле выходит в платном грейсе пересидеть, чем дерибанить депозиты
А РД, я выбираю так, шобы она была по возможности разнесена с РД на др. кредитках на 5..10дн, мне так удобнее химичить с погашениями [/quote]
Я также впервые по своей воле спонсирую Аллу на 60 грн. из-за большой потраченной суммы в июне. Но помогите, пожалуйста, разобраться с датой платежа. Моя РД - 4 число. Платный грейс сейчас 62 дня, т.е. 30+32, правильно? У меня в МАБ светится красным дата платежа до 02 августа. Но 32-й день выпадает на 05 августа. Это ведь настоящий дедлайн? Понимаю, что гасить в последний день - моветон, но так же хочется подержать денежку лишние три дня на сберегательном.