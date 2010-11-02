stryzhko написав:Підкажіть принцип нарахування горіхів при оплаті максимкой в іноземній валюті. По якому курсу алла нараховує бонуси? Нарахування ж онлайн, а по рахунку покупка проведеться згідно ж регламенту по курсу відповідного дня.
Орехи начисляются сразу же.
К примеру, покупка на Али на 49,11 баксов. Оплата дебетной баксовой Ультрой. Курс продажи был 26,05 в мобильном app, это я запомнила, покупка была вроде 25,85 в тот день. Курс конвертации для орехов выходит ок 25,75. Хотя, может, я ошиблась и не запомнила верно курс покупки:
мда, извините, картинку вставить тут целая история ...
хуторянка написав:Имхо-зачем Вам этот геморрой с ЛП в пределах трех недель ?
почему трёх - 30-2(выходных)=28-1..2(деня для подстраховки) = 26 дней а может лучше максимум-наличку брать? народ же пользкется ... возможно же есть какие плюшки всётаки? и шо срасчётной датой какие ммысли?
у меня две кредитки одна трэвэл вторая эко. трэвэл основная а эко для короткой налички если где провтыкал и не сошелся баланс. но нужен изначально план куда будете баллы по трэвэлу сливать.