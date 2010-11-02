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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7352735373547355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
270
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:58

  stryzhko написав:Підкажіть принцип нарахування горіхів при оплаті максимкой в іноземній валюті. По якому курсу алла нараховує бонуси? Нарахування ж онлайн, а по рахунку покупка проведеться згідно ж регламенту по курсу відповідного дня.


Орехи начисляются сразу же.

К примеру, покупка на Али на 49,11 баксов. Оплата дебетной баксовой Ультрой. Курс продажи был 26,05 в мобильном app, это я запомнила, покупка была вроде 25,85 в тот день. Курс конвертации для орехов выходит ок 25,75. Хотя, может, я ошиблась и не запомнила верно курс покупки:

мда, извините, картинку вставить тут целая история ...
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:07

  Квесторе_поверніться написав:
  ГДЕНЬГИ написав:в тумбочке

має бути завжди.

И где вы их берете? Гденьги))
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:09

  uaprofi написав:
  хуторянка написав:Имхо-зачем Вам этот геморрой с ЛП в пределах трех недель ?

почему трёх - 30-2(выходных)=28-1..2(деня для подстраховки) = 26 дней
а может лучше максимум-наличку брать?
народ же пользкется ... возможно же есть какие плюшки всётаки?
и шо срасчётной датой какие ммысли?

у меня две кредитки
одна трэвэл вторая эко.
трэвэл основная а эко для короткой налички если где провтыкал и не сошелся баланс. но нужен изначально план куда будете баллы по трэвэлу сливать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:25

Re: Альфа-Банк

Arien написав:Курс продажи был 26,05 в мобильном app, это я запомнила, покупка была вроде 25,85 в тот день. Курс конвертации для орехов выходит ок 25,75.

От і цікавить з якого потолка цей 25,75 і де його можна глянути)) Найближче наче до курсу Мастера, хоча вчора бонуси нарахували по курсу 25,83, а Мастер наче світить 25.85 на 17.07.19.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:27

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:От і цікавить з якого потолка цей 25,75

Мож курс НБУ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:11

  stryzhko написав:
Arien написав:Курс продажи был 26,05 в мобильном app, это я запомнила, покупка была вроде 25,85 в тот день. Курс конвертации для орехов выходит ок 25,75.

От і цікавить з якого потолка цей 25,75 і де його можна глянути)) Найближче наче до курсу Мастера, хоча вчора бонуси нарахували по курсу 25,83, а Мастер наче світить 25.85 на 17.07.19.


это было во вторник:
http://i.piccy.info/i9/dece44a69fd20c1a ... xpress.jpg

если разберетесь - расскажите, пож, думаю, всем будет полезно )
Arien
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