Альфа-Банк
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:58
stryzhko написав:
Підкажіть принцип нарахування горіхів при оплаті максимкой в іноземній валюті. По якому курсу алла нараховує бонуси? Нарахування ж онлайн, а по рахунку покупка проведеться згідно ж регламенту по курсу відповідного дня.
Орехи начисляются сразу же.
К примеру, покупка на Али на 49,11 баксов. Оплата дебетной баксовой Ультрой. Курс продажи был 26,05 в мобильном app, это я запомнила, покупка была вроде 25,85 в тот день. Курс конвертации для орехов выходит ок 25,75. Хотя, может, я ошиблась и не запомнила верно курс покупки:
мда, извините, картинку вставить тут целая история ...
Arien
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Додано: Чет 18 лип, 2019 21:07
Квесторе_поверніться написав: ГДЕНЬГИ написав:
в тумбочке
має бути завжди.
И где вы их берете? Гденьги))
ГДЕНЬГИ
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Додано: Чет 18 лип, 2019 21:09
uaprofi написав: хуторянка написав:
Имхо-зачем Вам этот геморрой с ЛП в пределах трех недель ?
почему трёх - 30-2(выходных)=28-1..2(деня для подстраховки) = 26 дней
а может лучше максимум-наличку брать?
народ же пользкется ... возможно же есть какие плюшки всётаки?
и шо срасчётной датой какие ммысли?
у меня две кредитки
одна трэвэл вторая эко.
трэвэл основная а эко для короткой налички если где провтыкал и не сошелся баланс. но нужен изначально план куда будете баллы по трэвэлу сливать.
mephala
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Додано: Чет 18 лип, 2019 21:25
Arien написав:Курс продажи был 26,05 в мобильном app, это я запомнила, покупка была вроде 25,85 в тот день. Курс конвертации для орехов выходит ок 25,75.
От і цікавить з якого потолка цей 25,75 і де його можна глянути)) Найближче наче до курсу Мастера, хоча вчора бонуси нарахували по курсу 25,83, а Мастер наче світить 25.85 на 17.07.19.
stryzhko
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Додано: Чет 18 лип, 2019 21:27
stryzhko написав:
От і цікавить з якого потолка цей 25,75
Мож курс НБУ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 18 лип, 2019 22:11
stryzhko написав: Arien написав:Курс продажи был 26,05 в мобильном app, это я запомнила, покупка была вроде 25,85 в тот день. Курс конвертации для орехов выходит ок 25,75.
От і цікавить з якого потолка цей 25,75 і де його можна глянути)) Найближче наче до курсу Мастера, хоча вчора бонуси нарахували по курсу 25,83, а Мастер наче світить 25.85 на 17.07.19.
это было во вторник:
http://i.piccy.info/i9/dece44a69fd20c1a ... xpress.jpg
если разберетесь - расскажите, пож, думаю, всем будет полезно )
Arien
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Додано: Чет 18 лип, 2019 22:35
clientage написав:Мож курс НБУ?
Десь поруч)) , а може щось з округленням: на 17.07 був 25.86(горіхи нарахували по 25.83), 16.07 - 25.74, що в принципі співпадає з транзакцією зі скріну вище.
Потрібен третій, щоб вияснити остаточно))
stryzhko
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 00:41
Вітаю, підкажіть чи буде комісія за карткою Еко максимум, при переказі в рахунок кредитних коштів на Моно за допомогою монодірект
Ru82
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 05:31
Ru82 написав:
Вітаю, підкажіть чи буде комісія за карткою Еко максимум, при переказі в рахунок кредитних коштів на Моно за допомогою монодірект
Конечно!
Искатель
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 05:54
Ru82 написав:
Вітаю, підкажіть чи буде комісія за карткою Еко максимум, при переказі в рахунок кредитних коштів на Моно за допомогою монодірект
Судя по тарифам то комиссии быть не должно.
antey718
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