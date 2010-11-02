Имхо за кредитные не будет грейса, а вот за свои будет комиссия.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 05:58
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:21
zzzzzz, доброе утро. При открытии счета в Банке, Клиент подписывает Договор (Единую анкету, Акцепт, Оферту), соглашаясь этим со всеми его условиями, в т.ч. и со способами установки ПИН-кода.
Согласно Договора банковского обслуживания (ДБО банка), ПИН-код устанавливается Клиентом банка при личном звонке в КЦ банка с финансового номера.
Выдержка из ДБО:
4.3.33. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право здійснювати випуск Картки з наданням ПІН-коду шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0444940101 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Встановлення Держателем ПІН-коду за допомогою Системи МАБ здійснюється із накладенням Електронного підпису/ЕЦП Клієнта (залежно від налаштувань Системи).
Клієнт – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) існуючий або новий Клієнт Банку, який уклав цей Договір та виявив бажання оформити один або кілька Продуктів, вказаних в цьому Договорі.
Согласно терминологии в ДБО, Держатель дополнительной карты, юридически, не является Клиентом, поскольку не имеет с Банком подписанного Договора в части данного продукта. Поэтому, банком не нарушены никакие обязательства, которые предусмотрены в ДБО в отношении Доверенного лица, которым является данный Держатель дополнительной карты. Если говорить про обязательства перед Клиентом (Владельцем счета), то Банк полностью выполнил запрос Клиента (Владельца счета) и выпустил на Доверенное лицо дополнительную карту, выдал ее и предоставил полную информацию про возможность установки ПИН-кода, согласно условий ДБО.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:27
stryzhko, доброго ранку.
3.12. У разі проведення Операцій картою, рахунок якої відкритий в іноземній валюті, сума бонусів розраховується відповідно до еквівалента суми операції в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату нарахування бонусів.
І також нагадаю:
3.3. Банк нараховує бонуси на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні покупки на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку. При цьому сума покупки в гривнях округлюється в меншу сторону до цілих (тобто при нарахування бонусів копійки не враховуються). При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, сума нарахованих бонусів округлюється в меншу сторону до сотих (тобто тисячні не враховуються).
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