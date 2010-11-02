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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7353735473557356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
270
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 05:58

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:
  Ru82 написав:Вітаю, підкажіть чи буде комісія за карткою Еко максимум, при переказі в рахунок кредитних коштів на Моно за допомогою монодірект

Конечно!
Имхо за кредитные не будет грейса, а вот за свои будет комиссия.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:21

  zzzzzz написав:Вообщем по моему вопросу оф.представитель здесь на сайте и мой другой контакт с которым я общался за двое суток так мне и не смогли предоставить публичную информацию где было указано что ПИН код владелец доп карты не имеет права получать.

Таким образом банк нарушил мои права не разместив публичную информацию.

Юристы ваши крупно облажались в этом вопросе. Я пока еще не решил какие действия буду дальше предпринимать. Скорее всего отправлю письменный запрос на предоставление данных. Но уже подозреваю что ответ будет в стиле " бла-бла-бла, мы выражаем вам признательность , вся информация доступна по ссылке ХХХХХХХХ "

У вас в банке провалы не только по безопасности но и по юридическому обеспечению.

zzzzzz, доброе утро. При открытии счета в Банке, Клиент подписывает Договор (Единую анкету, Акцепт, Оферту), соглашаясь этим со всеми его условиями, в т.ч. и со способами установки ПИН-кода.
Согласно Договора банковского обслуживания (ДБО банка), ПИН-код устанавливается Клиентом банка при личном звонке в КЦ банка с финансового номера.
Выдержка из ДБО:
4.3.33. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право здійснювати випуск Картки з наданням ПІН-коду шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0444940101 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Встановлення Держателем ПІН-коду за допомогою Системи МАБ здійснюється із накладенням Електронного підпису/ЕЦП Клієнта (залежно від налаштувань Системи).
Клієнт – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) існуючий або новий Клієнт Банку, який уклав цей Договір та виявив бажання оформити один або кілька Продуктів, вказаних в цьому Договорі.
Согласно терминологии в ДБО, Держатель дополнительной карты, юридически, не является Клиентом, поскольку не имеет с Банком подписанного Договора в части данного продукта. Поэтому, банком не нарушены никакие обязательства, которые предусмотрены в ДБО в отношении Доверенного лица, которым является данный Держатель дополнительной карты. Если говорить про обязательства перед Клиентом (Владельцем счета), то Банк полностью выполнил запрос Клиента (Владельца счета) и выпустил на Доверенное лицо дополнительную карту, выдал ее и предоставил полную информацию про возможность установки ПИН-кода, согласно условий ДБО.
Alfa_Bank
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