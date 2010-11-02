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банках (гарне і погане) / Альфа-Банк Альфа-Банк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7353735473557356 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 985 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 203 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 164 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 158 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 270 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 190 Всього голосів : 985 Додано: П'ят 19 лип, 2019 05:58 Re: Альфа-Банк Искатель написав: Ru82 написав: Вітаю, підкажіть чи буде комісія за карткою Еко максимум, при переказі в рахунок кредитних коштів на Моно за допомогою монодірект Вітаю, підкажіть чи буде комісія за карткою Еко максимум, при переказі в рахунок кредитних коштів на Моно за допомогою монодірект

Конечно! Конечно! Имхо за кредитные не будет грейса, а вот за свои будет комиссия. Имхо за кредитные не будет грейса, а вот за свои будет комиссия. Aps

Повідомлень: 2747 З нами з: 24.06.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:21 zzzzzz написав: Вообщем по моему вопросу оф.представитель здесь на сайте и мой другой контакт с которым я общался за двое суток так мне и не смогли предоставить публичную информацию где было указано что ПИН код владелец доп карты не имеет права получать.



Таким образом банк нарушил мои права не разместив публичную информацию.



Юристы ваши крупно облажались в этом вопросе. Я пока еще не решил какие действия буду дальше предпринимать. Скорее всего отправлю письменный запрос на предоставление данных. Но уже подозреваю что ответ будет в стиле " бла-бла-бла, мы выражаем вам признательность , вся информация доступна по ссылке ХХХХХХХХ "



У вас в банке провалы не только по безопасности но и по юридическому обеспечению. Вообщем по моему вопросу оф.представитель здесь на сайте и мой другой контакт с которым я общался за двое суток так мне и не смогли предоставить публичную информацию где было указано что ПИН код владелец доп карты не имеет права получать.Таким образом банк нарушил мои права не разместив публичную информацию.Юристы ваши крупно облажались в этом вопросе. Я пока еще не решил какие действия буду дальше предпринимать. Скорее всего отправлю письменный запрос на предоставление данных. Но уже подозреваю что ответ будет в стиле " бла-бла-бла, мы выражаем вам признательность , вся информация доступна по ссылке ХХХХХХХХ "У вас в банке провалы не только по безопасности но и по юридическому обеспечению.

zzzzzz, доброе утро. При открытии счета в Банке, Клиент подписывает Договор (Единую анкету, Акцепт, Оферту), соглашаясь этим со всеми его условиями, в т.ч. и со способами установки ПИН-кода.

Согласно Договора банковского обслуживания (ДБО банка), ПИН-код устанавливается Клиентом банка при личном звонке в КЦ банка с финансового номера.

Выдержка из ДБО:

4.3.33. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право здійснювати випуск Картки з наданням ПІН-коду шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0444940101 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Встановлення Держателем ПІН-коду за допомогою Системи МАБ здійснюється із накладенням Електронного підпису/ЕЦП Клієнта (залежно від налаштувань Системи).

Клієнт – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) існуючий або новий Клієнт Банку, який уклав цей Договір та виявив бажання оформити один або кілька Продуктів, вказаних в цьому Договорі.

Согласно терминологии в ДБО, Держатель дополнительной карты, юридически, не является Клиентом, поскольку не имеет с Банком подписанного Договора в части данного продукта. Поэтому, банком не нарушены никакие обязательства, которые предусмотрены в ДБО в отношении Доверенного лица, которым является данный Держатель дополнительной карты. Если говорить про обязательства перед Клиентом (Владельцем счета), то Банк полностью выполнил запрос Клиента (Владельца счета) и выпустил на Доверенное лицо дополнительную карту, выдал ее и предоставил полную информацию про возможность установки ПИН-кода, согласно условий ДБО. zzzzzz, доброе утро. При открытии счета в Банке, Клиент подписывает Договор (Единую анкету, Акцепт, Оферту), соглашаясь этим со всеми его условиями, в т.ч. и со способами установки ПИН-кода.Согласно Договора банковского обслуживания (ДБО банка), ПИН-код устанавливается Клиентом банка при личном звонке в КЦ банка с финансового номера.Выдержка из ДБО:4.3.33. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право здійснювати випуск Картки з наданням ПІН-коду шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0444940101 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Встановлення Держателем ПІН-коду за допомогою Системи МАБ здійснюється із накладенням Електронного підпису/ЕЦП Клієнта (залежно від налаштувань Системи).Клієнт – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) існуючий або новий Клієнт Банку, який уклав цей Договір та виявив бажання оформити один або кілька Продуктів, вказаних в цьому Договорі.Согласно терминологии в ДБО, Держатель дополнительной карты, юридически, не является Клиентом, поскольку не имеет с Банком подписанного Договора в части данного продукта. Поэтому, банком не нарушены никакие обязательства, которые предусмотрены в ДБО в отношении Доверенного лица, которым является данный Держатель дополнительной карты. Если говорить про обязательства перед Клиентом (Владельцем счета), то Банк полностью выполнил запрос Клиента (Владельца счета) и выпустил на Доверенное лицо дополнительную карту, выдал ее и предоставил полную информацию про возможность установки ПИН-кода, согласно условий ДБО. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 6667 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 560 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:27 stryzhko написав: Підкажіть принцип нарахування горіхів при оплаті максимкой в іноземній валюті. По якому курсу алла нараховує бонуси? Нарахування ж онлайн, а по рахунку покупка проведеться згідно ж регламенту по курсу відповідного дня. Підкажіть принцип нарахування горіхів при оплаті максимкой в іноземній валюті. По якому курсу алла нараховує бонуси? Нарахування ж онлайн, а по рахунку покупка проведеться згідно ж регламенту по курсу відповідного дня.

stryzhko, доброго ранку.

3.12. У разі проведення Операцій картою, рахунок якої відкритий в іноземній валюті, сума бонусів розраховується відповідно до еквівалента суми операції в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату нарахування бонусів.

І також нагадаю:

3.3. Банк нараховує бонуси на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні покупки на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку. При цьому сума покупки в гривнях округлюється в меншу сторону до цілих (тобто при нарахування бонусів копійки не враховуються). При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, сума нарахованих бонусів округлюється в меншу сторону до сотих (тобто тисячні не враховуються). stryzhko, доброго ранку.3.12. У разі проведення Операцій картою, рахунок якої відкритий в іноземній валюті, сума бонусів розраховується відповідно до еквівалента суми операції в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату нарахування бонусів.І також нагадаю:3.3. Банк нараховує бонуси на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні покупки на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку. При цьому сума покупки в гривнях округлюється в меншу сторону до цілих (тобто при нарахування бонусів копійки не враховуються). При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, сума нарахованих бонусів округлюється в меншу сторону до сотих (тобто тисячні не враховуються). Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 6667 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 560 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:14 Alfa_Bank написав: zzzzzz написав: Вообщем по моему вопросу оф.представитель здесь на сайте и мой другой контакт с которым я общался за двое суток так мне и не смогли предоставить публичную информацию где было указано что ПИН код владелец доп карты не имеет права получать.



Таким образом банк нарушил мои права не разместив публичную информацию.



Юристы ваши крупно облажались в этом вопросе. Я пока еще не решил какие действия буду дальше предпринимать. Скорее всего отправлю письменный запрос на предоставление данных. Но уже подозреваю что ответ будет в стиле " бла-бла-бла, мы выражаем вам признательность , вся информация доступна по ссылке ХХХХХХХХ "



У вас в банке провалы не только по безопасности но и по юридическому обеспечению. Вообщем по моему вопросу оф.представитель здесь на сайте и мой другой контакт с которым я общался за двое суток так мне и не смогли предоставить публичную информацию где было указано что ПИН код владелец доп карты не имеет права получать.Таким образом банк нарушил мои права не разместив публичную информацию.Юристы ваши крупно облажались в этом вопросе. Я пока еще не решил какие действия буду дальше предпринимать. Скорее всего отправлю письменный запрос на предоставление данных. Но уже подозреваю что ответ будет в стиле " бла-бла-бла, мы выражаем вам признательность , вся информация доступна по ссылке ХХХХХХХХ "У вас в банке провалы не только по безопасности но и по юридическому обеспечению.

zzzzzz, доброе утро. При открытии счета в Банке, Клиент подписывает Договор (Единую анкету, Акцепт, Оферту), соглашаясь этим со всеми его условиями, в т.ч. и со способами установки ПИН-кода.

Согласно Договора банковского обслуживания (ДБО банка), ПИН-код устанавливается Клиентом банка при личном звонке в КЦ банка с финансового номера.

Выдержка из ДБО:

4.3.33. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право здійснювати випуск Картки з наданням ПІН-коду шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0444940101 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Встановлення Держателем ПІН-коду за допомогою Системи МАБ здійснюється із накладенням Електронного підпису/ЕЦП Клієнта (залежно від налаштувань Системи).

Клієнт – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) існуючий або новий Клієнт Банку, який уклав цей Договір та виявив бажання оформити один або кілька Продуктів, вказаних в цьому Договорі.

Согласно терминологии в ДБО, Держатель дополнительной карты, юридически, не является Клиентом, поскольку не имеет с Банком подписанного Договора в части данного продукта. Поэтому, банком не нарушены никакие обязательства, которые предусмотрены в ДБО в отношении Доверенного лица, которым является данный Держатель дополнительной карты. Если говорить про обязательства перед Клиентом (Владельцем счета), то Банк полностью выполнил запрос Клиента (Владельца счета) и выпустил на Доверенное лицо дополнительную карту, выдал ее и предоставил полную информацию про возможность установки ПИН-кода, согласно условий ДБО. zzzzzz, доброе утро. При открытии счета в Банке, Клиент подписывает Договор (Единую анкету, Акцепт, Оферту), соглашаясь этим со всеми его условиями, в т.ч. и со способами установки ПИН-кода.Согласно Договора банковского обслуживания (ДБО банка), ПИН-код устанавливается Клиентом банка при личном звонке в КЦ банка с финансового номера.Выдержка из ДБО:4.3.33. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується, що Банк має право здійснювати випуск Картки з наданням ПІН-коду шляхом його самостійного встановлення Держателем за допомогою системи IVR (при здійсненні Клієнтом особистого дзвінка за номером телефону 0444940101 з номеру мобільного телефону Клієнта, що вказаний останнім в Анкеті-заяві про акцепт та/або повідомлений Клієнтом Банку у випадку зміни Клієнтом номеру телефону, що здійснена в порядку передбаченому цим Договором) або Системи МАБ. Встановлення Держателем ПІН-коду за допомогою Системи МАБ здійснюється із накладенням Електронного підпису/ЕЦП Клієнта (залежно від налаштувань Системи).Клієнт – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) існуючий або новий Клієнт Банку, який уклав цей Договір та виявив бажання оформити один або кілька Продуктів, вказаних в цьому Договорі.Согласно терминологии в ДБО, Держатель дополнительной карты, юридически, не является Клиентом, поскольку не имеет с Банком подписанного Договора в части данного продукта. Поэтому, банком не нарушены никакие обязательства, которые предусмотрены в ДБО в отношении Доверенного лица, которым является данный Держатель дополнительной карты. Если говорить про обязательства перед Клиентом (Владельцем счета), то Банк полностью выполнил запрос Клиента (Владельца счета) и выпустил на Доверенное лицо дополнительную карту, выдал ее и предоставил полную информацию про возможность установки ПИН-кода, согласно условий ДБО.

давайте трохи розберемося з термінологією:

Держатель – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) на чиє ім’я згідно з Договором відкрито Рахунок і випущена Банком Картка або Довірена особа Клієнта , яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов продукту)



якщо хто такий клієнт на чиє ім’я відкрито рахунок зрозуміло то давайте розберемося хто така довірена особа

Довірена особа Держателя(Довірена особа Клієнта/Довірена особа) - фізична особа, на ім’я якої випущено Додаткову Картку для розпорядження Рахунком, довіреній особі Держателя окремий Рахунок не відкривається



так от тепер у той текст 4.3.33 що ви привели замість Держатель поставте Довірена особа Клієнта. Як тепер текст трактувати? давайте трохи розберемося з термінологією:– фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту)і випущена Банком Картка, яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов продукту)якщо хто такий клієнт на чиє ім’я відкрито рахунок зрозуміло то давайте розберемося хто така довірена особа- фізична особа,для розпорядження Рахунком, довіреній особі Держателя окремий Рахунок не відкриваєтьсятак от тепер у той текстщо ви привели замість Держатель поставте Довірена особа Клієнта. Як тепер текст трактувати? mephala Повідомлень: 4941 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:50 mephala написав: давайте трохи розберемося з термінологією:

Держатель – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) на чиє ім’я згідно з Договором відкрито Рахунок і випущена Банком Картка або Довірена особа Клієнта , яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов продукту)



якщо хто такий клієнт на чиє ім’я відкрито рахунок зрозуміло то давайте розберемося хто така довірена особа

Довірена особа Держателя(Довірена особа Клієнта/Довірена особа) - фізична особа, на ім’я якої випущено Додаткову Картку для розпорядження Рахунком, довіреній особі Держателя окремий Рахунок не відкривається



так от тепер у той текст 4.3.33 що ви привели замість Держатель поставте Довірена особа Клієнта. Як тепер текст трактувати? давайте трохи розберемося з термінологією:– фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту)і випущена Банком Картка, яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов продукту)якщо хто такий клієнт на чиє ім’я відкрито рахунок зрозуміло то давайте розберемося хто така довірена особа- фізична особа,для розпорядження Рахунком, довіреній особі Держателя окремий Рахунок не відкриваєтьсятак от тепер у той текстщо ви привели замість Держатель поставте Довірена особа Клієнта. Як тепер текст трактувати?

mephala, доброго дня. Держателем картки може бути Клієнт та/або Довірена особа клієнта. Клієнт – це лише власник основного рахунку, основної картки (фізична особа, що підписує Договір). В п.4.3.33 написано, що установка ПІН-коду Держателем картки (яким може бути Клієнт або Довірена особо згідно терміну «Держатель картки») здійснюється шляхом звернення Клієнта (власника основного рахунку) до КЦ банку. mephala, доброго дня. Держателем картки може бути Клієнт та/або Довірена особа клієнта. Клієнт – це лише власник основного рахунку, основної картки (фізична особа, що підписує Договір). В п.4.3.33 написано, що установка ПІН-коду Держателем картки (яким може бути Клієнт або Довірена особо згідно терміну «Держатель картки») здійснюється шляхом звернення Клієнта (власника основного рахунку) до КЦ банку. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 6667 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 560 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:59 Alfa_Bank написав: mephala написав: давайте трохи розберемося з термінологією:

Держатель – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) на чиє ім’я згідно з Договором відкрито Рахунок і випущена Банком Картка або Довірена особа Клієнта , яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов продукту)



якщо хто такий клієнт на чиє ім’я відкрито рахунок зрозуміло то давайте розберемося хто така довірена особа

Довірена особа Держателя(Довірена особа Клієнта/Довірена особа) - фізична особа, на ім’я якої випущено Додаткову Картку для розпорядження Рахунком, довіреній особі Держателя окремий Рахунок не відкривається



так от тепер у той текст 4.3.33 що ви привели замість Держатель поставте Довірена особа Клієнта. Як тепер текст трактувати? давайте трохи розберемося з термінологією:– фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту)і випущена Банком Картка, яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов продукту)якщо хто такий клієнт на чиє ім’я відкрито рахунок зрозуміло то давайте розберемося хто така довірена особа- фізична особа,для розпорядження Рахунком, довіреній особі Держателя окремий Рахунок не відкриваєтьсятак от тепер у той текстщо ви привели замість Держатель поставте Довірена особа Клієнта. Як тепер текст трактувати?

mephala, доброго дня. Держателем картки може бути Клієнт та/або Довірена особа клієнта. Клієнт – це лише власник основного рахунку, основної картки (фізична особа, що підписує Договір). В п.4.3.33 написано, що установка ПІН-коду Держателем картки (яким може бути Клієнт або Довірена особо згідно терміну «Держатель картки») здійснюється шляхом звернення Клієнта (власника основного рахунку) до КЦ банку. mephala, доброго дня. Держателем картки може бути Клієнт та/або Довірена особа клієнта. Клієнт – це лише власник основного рахунку, основної картки (фізична особа, що підписує Договір). В п.4.3.33 написано, що установка ПІН-коду Держателем картки (яким може бути Клієнт або Довірена особо згідно терміну «Держатель картки») здійснюється шляхом звернення Клієнта (власника основного рахунку) до КЦ банку.

з дзвінком до КЦ зрозуміло - Клієнт зі свого фінансового телефону дзвонить а Довірена особа потім сама встановлює пінкод. Хоча і закрутили ви з процедурою але можна встановити.

А от поясніть послідовність дій у МАБі як це буде виглядати. Клієнт повинен надати доступ Довіренній особі до свого МАБу чи що? з дзвінком до КЦ зрозуміло - Клієнт зі свого фінансового телефону дзвонить а Довірена особа потім сама встановлює пінкод. Хоча і закрутили ви з процедурою але можна встановити.А от поясніть послідовність дій у МАБі як це буде виглядати. Клієнт повинен надати доступ Довіренній особі до свого МАБу чи що? mephala Повідомлень: 4941 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:08 mephala написав: з дзвінком до КЦ зрозуміло - Клієнт зі свого фінансового телефону дзвонить а Довірена особа потім сама встановлює пінкод. Хоча і закрутили ви з процедурою але можна встановити.

А от поясніть послідовність дій у МАБі як це буде виглядати. Клієнт повинен надати доступ Довіренній особі до свого МАБу чи що? з дзвінком до КЦ зрозуміло - Клієнт зі свого фінансового телефону дзвонить а Довірена особа потім сама встановлює пінкод. Хоча і закрутили ви з процедурою але можна встановити.А от поясніть послідовність дій у МАБі як це буде виглядати. Клієнт повинен надати доступ Довіренній особі до свого МАБу чи що?

В МАБі вже сам власник рахунку ПІН встановлює. А власник додаткової картки завжди може його змінити через банкомат. Якщо такий варіант не підходить, є дзвінок, де все так, як ви написали. В МАБі вже сам власник рахунку ПІН встановлює. А власник додаткової картки завжди може його змінити через банкомат. Якщо такий варіант не підходить, є дзвінок, де все так, як ви написали. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 6667 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 560 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:18 Alfa_Bank написав: mephala написав: з дзвінком до КЦ зрозуміло - Клієнт зі свого фінансового телефону дзвонить а Довірена особа потім сама встановлює пінкод. Хоча і закрутили ви з процедурою але можна встановити.

А от поясніть послідовність дій у МАБі як це буде виглядати. Клієнт повинен надати доступ Довіренній особі до свого МАБу чи що? з дзвінком до КЦ зрозуміло - Клієнт зі свого фінансового телефону дзвонить а Довірена особа потім сама встановлює пінкод. Хоча і закрутили ви з процедурою але можна встановити.А от поясніть послідовність дій у МАБі як це буде виглядати. Клієнт повинен надати доступ Довіренній особі до свого МАБу чи що?

В МАБі вже сам власник рахунку ПІН встановлює. А власник додаткової картки завжди може його змінити через банкомат. Якщо такий варіант не підходить, є дзвінок, де все так, як ви написали. В МАБі вже сам власник рахунку ПІН встановлює. А власник додаткової картки завжди може його змінити через банкомат. Якщо такий варіант не підходить, є дзвінок, де все так, як ви написали.

все б то нічого але є ось такий текст:

4.2.6. Нікому не повідомляти ПІН-код , М-ПІН, що застосовується для NFC Сім-картки та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомим третій особі. У випадку розголошення Клієнтом ПІН-код, М-ПІН, Клієнт позбавляється права на оскарження операцій по Рахунку Клієнта та Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за здійснені операції по Рахунку Клієнта, в тому числі операції, що здійснені будь-якими третіми особами



то яким чином Клієнт повідомить Довіреній особі пінкод якщо це заборонено? все б то нічого але є ось такий текст:4.2.6., М-ПІН, що застосовується для NFC Сім-картки та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомим третій особі., М-ПІН,, в тому числі операції, що здійснені будь-якими третіми особамито яким чином Клієнт повідомить Довіреній особі пінкод якщо це заборонено? mephala Повідомлень: 4941 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:26 Re: Альфа-Банк Подскажите, пожалуйста, кто пользуется Мобильным додатком Сильпо.

Хотела подключить карту Альфы, но она не подключается (на сайте в компьютере все дано пошагово и понятно), там проскакивает страничка, на которой нужно вводить данные карты, сразу переходит к коду подтверждения банка. Кто-то сталкивался, что делать, если колл-центр Сильпо притворяется, что ничего не понимает? Даже в администрации магазина не смогли добиться ответа, как подключить платежную карту. Может быть, есть подсказки, как это сделать? Hella Повідомлень: 893 З нами з: 25.08.09 Подякував: 54 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:27 о пин-е и зезе промолчу- а то опять забанят v57 Повідомлень: 2186 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7353735473557356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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