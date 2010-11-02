patrikk написав:Моя РД - 4 число. Платный грейс сейчас 62 дня, т.е. 30+32, правильно?
Нет! ...грейс ДО 62дн. А реально от РД1+1дн через РД2 и по РД3 включительно. Алка обычно светит красным задолженность за один дн. до РКО (есди РД-рабочий дн.) и просит погасить задолженность в грейсе за РД3-2дн, округляя эту дату на ближайший раб. дн. Т.е. сознательно подстраховывает клиента на не менее чем 2 дня WachtAmRhein прав, крайний срок гашения по счету(расчетный дедлайн ) - 4 августа -- эт Вс, значит в Пт. 2го августа (настоящий дедлайн) до 17:00 со Сбера нуна перекинуть гроши, ну и молиться шобы Алка не подвела с переводом
clientage большое спасибо за подробное разъяснение. Вас всегда очень познавательно и приятно (с юморцом ) читать! WachtAmRhein Вам также спасибо, но старайтесь обходиться без ярлыков - пробуйте делать усилие...
Hella написав:Подскажите, пожалуйста, кто пользуется Мобильным додатком Сильпо. Хотела подключить карту Альфы, но она не подключается (на сайте в компьютере все дано пошагово и понятно), там проскакивает страничка, на которой нужно вводить данные карты, сразу переходит к коду подтверждения банка. Кто-то сталкивался, что делать, если колл-центр Сильпо притворяется, что ничего не понимает? Даже в администрации магазина не смогли добиться ответа, как подключить платежную карту. Может быть, есть подсказки, как это сделать?
Оно работает через MasterPass.
1. Заходите на masterpass.com.ua, создаете учётную запись 2. Там добавляете карту(ы) 3. Заходите в приложение сильпо, и вводите данные кабинета masterpass 4. Приложение сильпо подтягивает все карты из кабинета masterpass 5. Если что, оплата приложением сильпо с привязанной картой проходит как оплата в интернете, а не как в физическом магазине. Для карт альфы это неактуально, т.к. отдельного лимита на интернет-оплаты нет, но для карт других банков - нужно проверить соотв. лимит на оплаты в интернете
mephala написав:все б то нічого але є ось такий текст: 4.2.6. Нікому не повідомляти ПІН-код, М-ПІН, що застосовується для NFC Сім-картки та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомим третій особі. У випадку розголошення Клієнтом ПІН-код, М-ПІН, Клієнт позбавляється права на оскарження операцій по Рахунку Клієнта та Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за здійснені операції по Рахунку Клієнта, в тому числі операції, що здійснені будь-якими третіми особами
то яким чином Клієнт повідомить Довіреній особі пінкод якщо це заборонено?
Якщо говорити більш розширено, то мова йде про первинний механізм установки ПІН-коду, в якому (в кожному із варіантів, КЦ чи МАБ) є можливість Довіреній особі, без участі Клієнта, ввести ПІН-код в полі системи / на телефоні самостійно, проходячи саме цей крок і не більше. Таким чином, ми не пропонуємо повідомляти свій ПІН-код. При цьому всьому, не потрібно забувати, що додаткова карта є інструментом Довіреної особи для доступу до коштів Клієнта, а не навпаки. Клієнту для доступу до своїх коштів не потрібна Додаткова картка Довіреної особи і ПІН-код до неї (він може вільно розпоряджатись коштами за допомогою Основної картки). Також, згідно ДБО, всю відповідальність по операціям по рахунку (що здійснені за допомогою Основної і Додаткової карток) несе Клієнт. Тому установка Пін-коду – це захист від доступу посторонніх осіб, а не захист від доступу Клієнта до своїх коштів.
mephala написав:все б то нічого але є ось такий текст: 4.2.6. Нікому не повідомляти ПІН-код, М-ПІН, що застосовується для NFC Сім-картки та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомим третій особі. У випадку розголошення Клієнтом ПІН-код, М-ПІН, Клієнт позбавляється права на оскарження операцій по Рахунку Клієнта та Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за здійснені операції по Рахунку Клієнта, в тому числі операції, що здійснені будь-якими третіми особами
то яким чином Клієнт повідомить Довіреній особі пінкод якщо це заборонено?
Якщо говорити більш розширено, то мова йде про первинний механізм установки ПІН-коду, в якому (в кожному із варіантів, КЦ чи МАБ) є можливість Довіреній особі, без участі Клієнта, ввести ПІН-код в полі системи / на телефоні самостійно, проходячи саме цей крок і не більше. Таким чином, ми не пропонуємо повідомляти свій ПІН-код. При цьому всьому, не потрібно забувати, що додаткова карта є інструментом Довіреної особи для доступу до коштів Клієнта, а не навпаки. Клієнту для доступу до своїх коштів не потрібна Додаткова картка Довіреної особи і ПІН-код до неї (він може вільно розпоряджатись коштами за допомогою Основної картки). Також, згідно ДБО, всю відповідальність по операціям по рахунку (що здійснені за допомогою Основної і Додаткової карток) несе Клієнт. Тому установка Пін-коду – це захист від доступу посторонніх осіб, а не захист від доступу Клієнта до своїх коштів.
я вас спочатку спитав стосовно послідовності в МАБі для встановки ПІНу:
mephala написав: Клієнт повинен надати доступ Довіренній особі до свого МАБу чи що?
ви відповіли:
Alfa_Bank написав:В МАБі вже сам власник рахунку ПІН встановлює. А власник додаткової картки завжди може його змінити через банкомат.
з чого в мене й виникло питання чи буде бо-бо за те що клієнт встановивши сам пінкод потім його розголосить передавши довіреній особі. наразі ви змінили послідовніть дій вказавши що:
Alfa_Bank написав:є можливість Довіреній особі, без участі Клієнта, ввести ПІН-код в полі системи / на телефоні самостійно, проходячи саме цей крок і не більше
але це не можливо зробити не надавши доступ Довіреній особі до МАБу клієнта. Довірена особа вводячи дані пінкоду в поле вже отримує доступ до МАБа Клієнта.