Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:12

mephala написав: все б то нічого але є ось такий текст:

4.2.6. Нікому не повідомляти ПІН-код , М-ПІН, що застосовується для NFC Сім-картки та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомим третій особі. У випадку розголошення Клієнтом ПІН-код, М-ПІН, Клієнт позбавляється права на оскарження операцій по Рахунку Клієнта та Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за здійснені операції по Рахунку Клієнта, в тому числі операції, що здійснені будь-якими третіми особами



то яким чином Клієнт повідомить Довіреній особі пінкод якщо це заборонено? все б то нічого але є ось такий текст:4.2.6., М-ПІН, що застосовується для NFC Сім-картки та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомим третій особі., М-ПІН,, в тому числі операції, що здійснені будь-якими третіми особамито яким чином Клієнт повідомить Довіреній особі пінкод якщо це заборонено?

Якщо говорити більш розширено, то мова йде про первинний механізм установки ПІН-коду, в якому (в кожному із варіантів, КЦ чи МАБ) є можливість Довіреній особі, без участі Клієнта, ввести ПІН-код в полі системи / на телефоні самостійно, проходячи саме цей крок і не більше. Таким чином, ми не пропонуємо повідомляти свій ПІН-код. При цьому всьому, не потрібно забувати, що додаткова карта є інструментом Довіреної особи для доступу до коштів Клієнта, а не навпаки. Клієнту для доступу до своїх коштів не потрібна Додаткова картка Довіреної особи і ПІН-код до неї (він може вільно розпоряджатись коштами за допомогою Основної картки). Також, згідно ДБО, всю відповідальність по операціям по рахунку (що здійснені за допомогою Основної і Додаткової карток) несе Клієнт. Тому установка Пін-коду – це захист від доступу посторонніх осіб, а не захист від доступу Клієнта до своїх коштів.