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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7355735673577358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
270
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:42

Re: Альфа-Банк

Коллеги, может хватит переливать из пустого в порожнее? Ну нет сил уже читать этот бесконечный флуд
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:45

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так а че. интересно почитать те букві что алла накнопала в своих правилах.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:в ДБО це відображено

Давайте цитату звідти, щоб зняти всі запитання.

Квесторе_поверніться, доброго дня. На останніх 3 сторінках все обговорили і цитати приведені.

І Вам доброго. Дякую, зрозумів хід дискусії.
Не збережена таємниця ПІНа третьої особи де-юре і де-факто.
Юристам члід над цим попрацювати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:30

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:все б то нічого але є ось такий текст:
4.2.6. Нікому не повідомляти ПІН-код, М-ПІН, що застосовується для NFC Сім-картки та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомим третій особі. У випадку розголошення Клієнтом ПІН-код, М-ПІН, Клієнт позбавляється права на оскарження операцій по Рахунку Клієнта та Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за здійснені операції по Рахунку Клієнта, в тому числі операції, що здійснені будь-якими третіми особами

то яким чином Клієнт повідомить Довіреній особі пінкод якщо це заборонено?

Якщо говорити більш розширено, то мова йде про первинний механізм установки ПІН-коду, в якому (в кожному із варіантів, КЦ чи МАБ) є можливість Довіреній особі, без участі Клієнта, ввести ПІН-код в полі системи / на телефоні самостійно, проходячи саме цей крок і не більше. Таким чином, ми не пропонуємо повідомляти свій ПІН-код. При цьому всьому, не потрібно забувати, що додаткова карта є інструментом Довіреної особи для доступу до коштів Клієнта, а не навпаки. Клієнту для доступу до своїх коштів не потрібна Додаткова картка Довіреної особи і ПІН-код до неї (він може вільно розпоряджатись коштами за допомогою Основної картки). Також, згідно ДБО, всю відповідальність по операціям по рахунку (що здійснені за допомогою Основної і Додаткової карток) несе Клієнт. Тому установка Пін-коду – це захист від доступу посторонніх осіб, а не захист від доступу Клієнта до своїх коштів.


Спостерігаю за проблемою висловленою ZZZZZZZZ, ось на мою жумку правильна причинно-наслідкова відповідь офіційного представника банку. Трактовка наступна:Банк по замовчуванню відповідальність переносить на взаємовідносини Клієнта і Довіреної особи інформацію з обмеженим доступом, що є ПІН обєкти передають собі самі. Банк це точка входу, а ПІН власність Клієнта та/або Довіреної особи. Банк тільки ідентифікує ПІН, а не способи передачі такої інформації.
joik
 
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