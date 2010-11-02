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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:42
Коллеги, может хватит переливать из пустого в порожнее? Ну нет сил уже читать этот бесконечный флуд
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:45
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так а че. интересно почитать те букві что алла накнопала в своих правилах.
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mephala
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
в ДБО це відображено
Давайте цитату звідти, щоб зняти всі запитання.
Квесторе_поверніться, доброго дня. На останніх 3 сторінках все обговорили і цитати приведені.
І Вам доброго. Дякую, зрозумів хід дискусії.
Не збережена таємниця ПІНа третьої особи де-юре і де-факто.
Юристам члід над цим попрацювати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:30
Alfa_Bank написав: mephala написав:
все б то нічого але є ось такий текст:
4.2.6. Нікому не повідомляти ПІН-код
, М-ПІН, що застосовується для NFC Сім-картки та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомим третій особі. У випадку розголошення Клієнтом ПІН-код
, М-ПІН, Клієнт позбавляється права на оскарження операцій по Рахунку Клієнта та Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за здійснені операції по Рахунку Клієнта
, в тому числі операції, що здійснені будь-якими третіми особами
то яким чином Клієнт повідомить Довіреній особі пінкод якщо це заборонено?
Якщо говорити більш розширено, то мова йде про первинний механізм установки ПІН-коду, в якому (в кожному із варіантів, КЦ чи МАБ) є можливість Довіреній особі, без участі Клієнта, ввести ПІН-код в полі системи / на телефоні самостійно, проходячи саме цей крок і не більше. Таким чином, ми не пропонуємо повідомляти свій ПІН-код. При цьому всьому, не потрібно забувати, що додаткова карта є інструментом Довіреної особи для доступу до коштів Клієнта, а не навпаки. Клієнту для доступу до своїх коштів не потрібна Додаткова картка Довіреної особи і ПІН-код до неї (він може вільно розпоряджатись коштами за допомогою Основної картки). Також, згідно ДБО, всю відповідальність по операціям по рахунку (що здійснені за допомогою Основної і Додаткової карток) несе Клієнт. Тому установка Пін-коду – це захист від доступу посторонніх осіб, а не захист від доступу Клієнта до своїх коштів.
Спостерігаю за проблемою висловленою ZZZZZZZZ, ось на мою жумку правильна причинно-наслідкова відповідь офіційного представника банку. Трактовка наступна:Банк по замовчуванню відповідальність переносить на взаємовідносини Клієнта і Довіреної особи інформацію з обмеженим доступом, що є ПІН обєкти передають собі самі. Банк це точка входу, а ПІН власність Клієнта та/або Довіреної особи. Банк тільки ідентифікує ПІН, а не способи передачі такої інформації.
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joik
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:16
Alfa_Bank написав: stryzhko написав:
Підкажіть принцип нарахування горіхів при оплаті максимкой в іноземній валюті. По якому курсу алла нараховує бонуси? Нарахування ж онлайн, а по рахунку покупка проведеться згідно ж регламенту по курсу відповідного дня.
stryzhko, доброго ранку.
3.12. У разі проведення Операцій картою, рахунок якої відкритий в іноземній валюті, сума бонусів розраховується відповідно до еквівалента суми операції в національній валюті за офіційним курсом НБУ на дату нарахування бонусів.
І також нагадаю:
3.3. Банк нараховує бонуси на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні покупки на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку. При цьому сума покупки в гривнях округлюється в меншу сторону до цілих (тобто при нарахування бонусів копійки не враховуються). При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, сума нарахованих бонусів округлюється в меншу сторону до сотих (тобто тисячні не враховуються).
З валютними картами зрозуміло, там все співпадає і проходить по курсу НБУ, але питання було по конвертації по кредитці Максимум, рахунок якої наче лише в національній валюті відкривають.))
Наприклад, 17.07 оплата на 17.99$, в додатку в розділі Кеш'ю нараховані бонуси 2.32грн на гривневый еквівалент 464.68грн. по курсу виходить 25.83. Курс НБУ в цей день 25.864.
Просто спортивна цікавість, можливо й не важливі ті копійки, як встановлення ПІН по додатковим картам, але хотілося б дізнатися в чому помилка і де таки глянути курс конвертації по бонусам.
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stryzhko
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:56
stryzhko написав:
Наприклад, 17.07 оплата на 17.99$, в додатку в розділі Кеш'ю нараховані бонуси 2.32грн на гривневый еквівалент 464.68грн. по курсу виходить 25.83. Курс НБУ в цей день 25.864.
ИМХО сумма начисленных бонусов - 2,32 - у вас абсолютно правильная. Судите сами:
17,99*25,864=465,29 грн.
бонус как известно начисляется на суммы кратные 2 грн. - то есть Вам надлежало выплатить бонус исходя из суммы покупки 464 грн. - то было и сделано - 464*5%=2,32
Бинго!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:59
Добрый день!
Подскажите, нужно сделать такой платеж (сообщение после предыдущей оплаты):
950.00 UAH PEREKAZ CARD2ANY UA0ALFACC§C2A *9295 20/06/19, 14:37:45 ZALYSHOK 120.00 UAH
Это P2P? Если делать его с карты Альфы (Максимум) за счёт кредитных средств, возьмёт ли банк плательщика комиссию?
Если да, то какую?
Заранее благодарен!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:20
Anadonta написав:
Добрый день!
Подскажите, нужно сделать такой платеж (сообщение после предыдущей оплаты):
950.00 UAH PEREKAZ CARD2ANY UA0ALFACC§C2A *9295 20/06/19, 14:37:45 ZALYSHOK 120.00 UAH
Это P2P? Если делать его с карты Альфы (Максимум) за счёт кредитных средств, возьмёт ли банк плательщика комиссию?
Если да, то какую?
Заранее благодарен!
Ну судя по текстовке это не совсем р2р - это перевод через МАБ со своей карты на какой-то счет. Если это только не оплата какой-то коммуналки, то в принципе всё остальное с Максимки даже за свои - облагается оброком. За кредитные и подавно. Размер гляньте в тарифах - я подобными переводами не занимаюсь, поэтому тариф, извините, не подскажу
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Flamingo
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:37
Flamingo написав: stryzhko написав:
Наприклад, 17.07 оплата на 17.99$, в додатку в розділі Кеш'ю нараховані бонуси 2.32грн на гривневый еквівалент 464.68грн. по курсу виходить 25.83. Курс НБУ в цей день 25.864.
ИМХО сумма начисленных бонусов - 2,32 - у вас абсолютно правильная. Судите сами:
17,99*25,864=465,29 грн.
бонус как известно начисляется на суммы кратные 2 грн. - то есть Вам надлежало выплатить бонус исходя из суммы покупки 464 грн. - то было и сделано - 464*5%=2,32
Бинго!
Тільки не 5%, а 0.5%, а взагалі відповідь вичерпна. Принагідно дякую, хоч питав і не я :)
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