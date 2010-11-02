Вкладчик1234 написав:Hella, ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия
Високоімовірно, що проблема не з карткою, а з її назвою (кирилицю додаток не пропускає в назві) або недостатнім залишком на ній (для авторизації через LOOKUP на ній має бути 1 грн, котра буде повернута на картку одразу).
Доречі, введення LOOKUP по неуспішній авторизації (якраз при недостачі залишку) мене не рятувало, хоч у 3 хвилини його життя наче вкладався.
Робив усе це прямо в додатку Сільпо, без відвідин сайту МС, де я взагалі наче не бував, або забув про те...
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User77 написав:сегодня столкнулся с такой проблемой 16.07 заказал деньги по закончившемуся депозиту назначили на 19.07 - сегодня прихожу в отделение, а денег нет. в отделении ничего не знают. служба поддержки вообще не отвечает ни на один вопрос.
Скажите у кого то была такая ситуация?
и что делать?
Зараз уже запізно щось робити, але рекомендую в майбутньому телефонувати у відділення для підтвердження замовлення за день (наприклад учора у Вашому випадку). А тепер можна пожалітися тутешньому представнику (чи пак представниці зараз треба писати?), вона значно відповідальніша, хоч і не всемогутня...
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Flamingo написав:ИМХО сумма начисленных бонусов - 2,32 - у вас абсолютно правильная. Судите сами: 17,99*25,864=465,29 грн. бонус как известно начисляется на суммы кратные 2 грн. - то есть Вам надлежало выплатить бонус исходя из суммы покупки 464 грн. - то было и сделано - 464*5%=2,32 Бинго!
Мене "хвилює" не сума бонусів, а відображення гривневого еквівалента в додатку. При оплаті валютною картою сума в грн еквіваленті чітко співпадає з НБУ на дату транзакції. А от чому в додатку цифра 464,68грн, а не наприклад 465,29?))
Flamingo написав:ИМХО сумма начисленных бонусов - 2,32 - у вас абсолютно правильная. Судите сами: 17,99*25,864=465,29 грн. бонус как известно начисляется на суммы кратные 2 грн. - то есть Вам надлежало выплатить бонус исходя из суммы покупки 464 грн. - то было и сделано - 464*5%=2,32 Бинго!
Мене "хвилює" не сума бонусів, а відображення гривневого еквівалента в додатку. При оплаті валютною картою сума в грн еквіваленті чітко співпадає з НБУ на дату транзакції. А от чому в додатку цифра 464,68грн, а не наприклад 465,29?))
Очевидно, гривневий еквівалент покупки (та й списання її з рахунку) розрахований за курсом геть іншим (певно комерційним), ніж той, що використовує Альфа для нарахування бонусів згідно правил Cash'U (тобто курс НБУ).
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz написав:Очевидно, гривневий еквівалент покупки (та й списання її з рахунку) розрахований за курсом геть іншим (певно комерційним), ніж той, що використовує Альфа для нарахування бонусів згідно правил Cash'U (тобто курс НБУ).
Так в тому ж і питання, де взяти той комерційний курс 25.83 на 17.07? )) По картам здається був 25.95/26.15, онлайн обмін 25,85/26.05(точно не пам'ятаю, але не нижче) . Наприклад сьогоднішня транзакція валютною картою на 1,4€ в еквіваленті 40,87грн чітко співпадає з курсом НБУ 29.1953грн і правилам нарахування бонусів, як і відповіла офпред.
А звідки береться курс при оплаті гривневою карткою поки що не відомо)) Почекаємо понеділка й відповіді представника банку.
User77 написав:сегодня столкнулся с такой проблемой 16.07 заказал деньги по закончившемуся депозиту назначили на 19.07 - сегодня прихожу в отделение, а денег нет. в отделении ничего не знают. служба поддержки вообще не отвечает ни на один вопрос.
Скажите у кого то была такая ситуация?
и что делать?
У меня была - напишите в личку представителю здесь в форуме свои данные, она все разрулит... правда уже в понедельник
Flamingo написав:Ну судя по текстовке это не совсем р2р - это перевод через МАБ со своей карты на какой-то счет. Если это только не оплата какой-то коммуналки, то в принципе всё остальное с Максимки даже за свои - облагается оброком.
Flamingo, спасибо! Да, это оплата за English дочери в SpeakUp через МАВ. Сам не люблю такие платежи, но тут по-другому вроде никак. Понятно, заплачу с дебетой карты другого банка и не буду мучаться...
Flamingo написав:Ну судя по текстовке это не совсем р2р - это перевод через МАБ со своей карты на какой-то счет. Если это только не оплата какой-то коммуналки, то в принципе всё остальное с Максимки даже за свои - облагается оброком.
Flamingo, спасибо! Да, это оплата за English дочери в SpeakUp через МАВ. Сам не люблю такие платежи, но тут по-другому вроде никак. Понятно, заплачу с дебетой карты другого банка и не буду мучаться...
Uapay принимает оплату картой, но наверняка с дополнительной комиссией.