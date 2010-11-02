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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7356735773587359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
270
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:56

  Вкладчик1234 написав:Hella, ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия

Високоімовірно, що проблема не з карткою, а з її назвою (кирилицю додаток не пропускає в назві) або недостатнім залишком на ній (для авторизації через LOOKUP на ній має бути 1 грн, котра буде повернута на картку одразу).

Доречі, введення LOOKUP по неуспішній авторизації (якраз при недостачі залишку) мене не рятувало, хоч у 3 хвилини його життя наче вкладався.

Робив усе це прямо в додатку Сільпо, без відвідин сайту МС, де я взагалі наче не бував, або забув про те...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:02

  User77 написав:сегодня столкнулся с такой проблемой
16.07 заказал деньги по закончившемуся депозиту
назначили на 19.07 - сегодня прихожу в отделение, а денег нет.
в отделении ничего не знают.
служба поддержки вообще не отвечает ни на один вопрос.

Скажите у кого то была такая ситуация?

и что делать?

Зараз уже запізно щось робити, але рекомендую в майбутньому телефонувати у відділення для підтвердження замовлення за день (наприклад учора у Вашому випадку). А тепер можна пожалітися тутешньому представнику (чи пак представниці зараз треба писати?), вона значно відповідальніша, хоч і не всемогутня...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1721
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:02

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:ИМХО сумма начисленных бонусов - 2,32 - у вас абсолютно правильная. Судите сами:
17,99*25,864=465,29 грн.
бонус как известно начисляется на суммы кратные 2 грн. - то есть Вам надлежало выплатить бонус исходя из суммы покупки 464 грн. - то было и сделано - 464*5%=2,32
Бинго!

Мене "хвилює" не сума бонусів, а відображення гривневого еквівалента в додатку. При оплаті валютною картою сума в грн еквіваленті чітко співпадає з НБУ на дату транзакції. А от чому в додатку цифра 464,68грн, а не наприклад 465,29?))

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:17

  stryzhko написав:
Flamingo написав:ИМХО сумма начисленных бонусов - 2,32 - у вас абсолютно правильная. Судите сами:
17,99*25,864=465,29 грн.
бонус как известно начисляется на суммы кратные 2 грн. - то есть Вам надлежало выплатить бонус исходя из суммы покупки 464 грн. - то было и сделано - 464*5%=2,32
Бинго!

Мене "хвилює" не сума бонусів, а відображення гривневого еквівалента в додатку. При оплаті валютною картою сума в грн еквіваленті чітко співпадає з НБУ на дату транзакції. А от чому в додатку цифра 464,68грн, а не наприклад 465,29?))

Зображення

Очевидно, гривневий еквівалент покупки (та й списання її з рахунку) розрахований за курсом геть іншим (певно комерційним), ніж той, що використовує Альфа для нарахування бонусів згідно правил Cash'U (тобто курс НБУ).
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:47

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:Очевидно, гривневий еквівалент покупки (та й списання її з рахунку) розрахований за курсом геть іншим (певно комерційним), ніж той, що використовує Альфа для нарахування бонусів згідно правил Cash'U (тобто курс НБУ).

Так в тому ж і питання, де взяти той комерційний курс 25.83 на 17.07? )) По картам здається був 25.95/26.15, онлайн обмін 25,85/26.05(точно не пам'ятаю, але не нижче) .
Наприклад сьогоднішня транзакція валютною картою на 1,4€ в еквіваленті 40,87грн чітко співпадає з курсом НБУ 29.1953грн і правилам нарахування бонусів, як і відповіла офпред.

А звідки береться курс при оплаті гривневою карткою поки що не відомо)) Почекаємо понеділка й відповіді представника банку.

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:57

  User77 написав:сегодня столкнулся с такой проблемой
16.07 заказал деньги по закончившемуся депозиту
назначили на 19.07 - сегодня прихожу в отделение, а денег нет.
в отделении ничего не знают.
служба поддержки вообще не отвечает ни на один вопрос.

Скажите у кого то была такая ситуация?

и что делать?

У меня была - напишите в личку представителю здесь в форуме свои данные, она все разрулит... правда уже в понедельник
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:34

  Flamingo написав:Ну судя по текстовке это не совсем р2р - это перевод через МАБ со своей карты на какой-то счет. Если это только не оплата какой-то коммуналки, то в принципе всё остальное с Максимки даже за свои - облагается оброком.

Flamingo, спасибо!
Да, это оплата за English дочери в SpeakUp через МАВ. Сам не люблю такие платежи, но тут по-другому вроде никак.
Понятно, заплачу с дебетой карты другого банка и не буду мучаться...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 01:14

  Anadonta написав:
  Flamingo написав:Ну судя по текстовке это не совсем р2р - это перевод через МАБ со своей карты на какой-то счет. Если это только не оплата какой-то коммуналки, то в принципе всё остальное с Максимки даже за свои - облагается оброком.

Flamingo, спасибо!
Да, это оплата за English дочери в SpeakUp через МАВ. Сам не люблю такие платежи, но тут по-другому вроде никак.
Понятно, заплачу с дебетой карты другого банка и не буду мучаться...

Uapay принимает оплату картой, но наверняка с дополнительной комиссией.
Bosstone
 
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