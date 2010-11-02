Hella написав:

Подскажите, пожалуйста, кто пользуется Мобильным додатком Сильпо.Хотела подключить карту Альфы, но она не подключается (на сайте в компьютере все дано пошагово и понятно), там проскакивает страничка, на которой нужно вводить данные карты, сразу переходит к коду подтверждения банка. Кто-то сталкивался, что делать, если колл-центр Сильпо притворяется, что ничего не понимает? Даже в администрации магазина не смогли добиться ответа, как подключить платежную карту. Может быть, есть подсказки, как это сделать?