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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7357735873597360>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
270
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:56

  Вкладчик1234 написав:Hella, ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия

Високоімовірно, що проблема не з карткою, а з її назвою (кирилицю додаток не пропускає в назві) або недостатнім залишком на ній (для авторизації через LOOKUP на ній має бути 1 грн, котра буде повернута на картку одразу).

Доречі, введення LOOKUP по неуспішній авторизації (якраз при недостачі залишку) мене не рятувало, хоч у 3 хвилини його життя наче вкладався.

Робив усе це прямо в додатку Сільпо, без відвідин сайту МС, де я взагалі наче не бував, або забув про те...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:02

  User77 написав:сегодня столкнулся с такой проблемой
16.07 заказал деньги по закончившемуся депозиту
назначили на 19.07 - сегодня прихожу в отделение, а денег нет.
в отделении ничего не знают.
служба поддержки вообще не отвечает ни на один вопрос.

Скажите у кого то была такая ситуация?

и что делать?

Зараз уже запізно щось робити, але рекомендую в майбутньому телефонувати у відділення для підтвердження замовлення за день (наприклад учора у Вашому випадку). А тепер можна пожалітися тутешньому представнику (чи пак представниці зараз треба писати?), вона значно відповідальніша, хоч і не всемогутня...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:02

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:ИМХО сумма начисленных бонусов - 2,32 - у вас абсолютно правильная. Судите сами:
17,99*25,864=465,29 грн.
бонус как известно начисляется на суммы кратные 2 грн. - то есть Вам надлежало выплатить бонус исходя из суммы покупки 464 грн. - то было и сделано - 464*5%=2,32
Бинго!

Мене "хвилює" не сума бонусів, а відображення гривневого еквівалента в додатку. При оплаті валютною картою сума в грн еквіваленті чітко співпадає з НБУ на дату транзакції. А от чому в додатку цифра 464,68грн, а не наприклад 465,29?))

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:17

  stryzhko написав:
Flamingo написав:ИМХО сумма начисленных бонусов - 2,32 - у вас абсолютно правильная. Судите сами:
17,99*25,864=465,29 грн.
бонус как известно начисляется на суммы кратные 2 грн. - то есть Вам надлежало выплатить бонус исходя из суммы покупки 464 грн. - то было и сделано - 464*5%=2,32
Бинго!

Мене "хвилює" не сума бонусів, а відображення гривневого еквівалента в додатку. При оплаті валютною картою сума в грн еквіваленті чітко співпадає з НБУ на дату транзакції. А от чому в додатку цифра 464,68грн, а не наприклад 465,29?))

Зображення

Очевидно, гривневий еквівалент покупки (та й списання її з рахунку) розрахований за курсом геть іншим (певно комерційним), ніж той, що використовує Альфа для нарахування бонусів згідно правил Cash'U (тобто курс НБУ).
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:47

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:Очевидно, гривневий еквівалент покупки (та й списання її з рахунку) розрахований за курсом геть іншим (певно комерційним), ніж той, що використовує Альфа для нарахування бонусів згідно правил Cash'U (тобто курс НБУ).

Так в тому ж і питання, де взяти той комерційний курс 25.83 на 17.07? )) По картам здається був 25.95/26.15, онлайн обмін 25,85/26.05(точно не пам'ятаю, але не нижче) .
Наприклад сьогоднішня транзакція валютною картою на 1,4€ в еквіваленті 40,87грн чітко співпадає з курсом НБУ 29.1953грн і правилам нарахування бонусів, як і відповіла офпред.

А звідки береться курс при оплаті гривневою карткою поки що не відомо)) Почекаємо понеділка й відповіді представника банку.

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:57

  User77 написав:сегодня столкнулся с такой проблемой
16.07 заказал деньги по закончившемуся депозиту
назначили на 19.07 - сегодня прихожу в отделение, а денег нет.
в отделении ничего не знают.
служба поддержки вообще не отвечает ни на один вопрос.

Скажите у кого то была такая ситуация?

и что делать?

У меня была - напишите в личку представителю здесь в форуме свои данные, она все разрулит... правда уже в понедельник
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:34

  Flamingo написав:Ну судя по текстовке это не совсем р2р - это перевод через МАБ со своей карты на какой-то счет. Если это только не оплата какой-то коммуналки, то в принципе всё остальное с Максимки даже за свои - облагается оброком.

Flamingo, спасибо!
Да, это оплата за English дочери в SpeakUp через МАВ. Сам не люблю такие платежи, но тут по-другому вроде никак.
Понятно, заплачу с дебетой карты другого банка и не буду мучаться...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 01:14

  Anadonta написав:
  Flamingo написав:Ну судя по текстовке это не совсем р2р - это перевод через МАБ со своей карты на какой-то счет. Если это только не оплата какой-то коммуналки, то в принципе всё остальное с Максимки даже за свои - облагается оброком.

Flamingo, спасибо!
Да, это оплата за English дочери в SpeakUp через МАВ. Сам не люблю такие платежи, но тут по-другому вроде никак.
Понятно, заплачу с дебетой карты другого банка и не буду мучаться...

Uapay принимает оплату картой, но наверняка с дополнительной комиссией.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 08:26

Re: Альфа-Банк

Anadonta написав:
  Flamingo написав:Ну судя по текстовке это не совсем р2р - это перевод через МАБ со своей карты на какой-то счет. Если это только не оплата какой-то коммуналки, то в принципе всё остальное с Максимки даже за свои - облагается оброком.

Flamingo, спасибо!
Да, это оплата за English дочери в SpeakUp через МАВ. Сам не люблю такие платежи, но тут по-другому вроде никак.
Понятно, заплачу с дебетой карты другого банка и не буду мучаться...
А в офисе у них нельзя рассчитаться картой?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:39

  Вкладчик1234 написав:
  Hella написав:Подскажите, пожалуйста, кто пользуется Мобильным додатком Сильпо.
Хотела подключить карту Альфы, но она не подключается (на сайте в компьютере все дано пошагово и понятно), там проскакивает страничка, на которой нужно вводить данные карты, сразу переходит к коду подтверждения банка. Кто-то сталкивался, что делать, если колл-центр Сильпо притворяется, что ничего не понимает? Даже в администрации магазина не смогли добиться ответа, как подключить платежную карту. Может быть, есть подсказки, как это сделать?


Оно работает через MasterPass.

1. Заходите на masterpass.com.ua, создаете учётную запись
2. Там добавляете карту(ы)
3. Заходите в приложение сильпо, и вводите данные кабинета masterpass
4. Приложение сильпо подтягивает все карты из кабинета masterpass
5. Если что, оплата приложением сильпо с привязанной картой проходит как оплата в интернете, а не как в физическом магазине. Для карт альфы это неактуально, т.к. отдельного лимита на интернет-оплаты нет, но для карт других банков - нужно проверить соотв. лимит на оплаты в интернете


Спасибо, попробую. Ни на сайте этого не сказано, как обязательное действие, ни в колл-центре не знают, ни сотрудники в самом Сильпо :). По идее, должны хотя бы упомянуть.

З.Ы. А на самом деле вот так оно:
Створити свій цифровий гаманець користувач може безпосередньо в мобільному додатку «Сільпо». Для цього необхідно відкрити в додатку екран із QR-кодом та ввести дані платіжної картки. Після цього користувача автоматично зареєструють в гаманці Masterpass.

А они эту страничку "проскакивают", просто нет где вводить данные о номере платежной карты, дате и т.д.
Востаннє редагувалось Hella в Суб 20 лип, 2019 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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