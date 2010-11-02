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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:40
Вкладчик1234 написав:Hella,
ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия
Спасибо!
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Додано: Суб 20 лип, 2019 09:50
kreuz написав: Вкладчик1234 написав:Hella,
ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия
Високоімовірно, що проблема не з карткою, а з її назвою (кирилицю додаток не пропускає в назві) або недостатнім залишком на ній (для авторизації через LOOKUP на ній має бути 1 грн, котра буде повернута на картку одразу).
Доречі, введення LOOKUP по неуспішній авторизації (якраз при недостачі залишку) мене не рятувало, хоч у 3 хвилини його життя наче вкладався.
Робив усе це прямо в додатку Сільпо, без відвідин сайту МС, де я взагалі наче не бував, або забув про те...
То-то и оно, что должно работать прямо в приложении. А не работает.
В Альфе все карты латиницей.
Спасибо!
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Додано: Суб 20 лип, 2019 10:00
Hella написав: Вкладчик1234 написав:Hella,
ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия
Спасибо!
Но с этими проблемами можно никогда и на столкнуться. У меня часть карт с именами на русском (по названию самих карт). Проблем пока нет.
P.S. Транслит терпеть не могу.
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