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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7357735873597360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
270
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:40

  Вкладчик1234 написав:Hella, ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия


Спасибо!
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:50

  kreuz написав:
  Вкладчик1234 написав:Hella, ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия

Високоімовірно, що проблема не з карткою, а з її назвою (кирилицю додаток не пропускає в назві) або недостатнім залишком на ній (для авторизації через LOOKUP на ній має бути 1 грн, котра буде повернута на картку одразу).

Доречі, введення LOOKUP по неуспішній авторизації (якраз при недостачі залишку) мене не рятувало, хоч у 3 хвилини його життя наче вкладався.

Робив усе це прямо в додатку Сільпо, без відвідин сайту МС, де я взагалі наче не бував, або забув про те...


То-то и оно, что должно работать прямо в приложении. А не работает.
В Альфе все карты латиницей.
Спасибо!
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:00

  Hella написав:
  Вкладчик1234 написав:Hella, ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия


Спасибо!

Но с этими проблемами можно никогда и на столкнуться. У меня часть карт с именами на русском (по названию самих карт). Проблем пока нет.

P.S. Транслит терпеть не могу.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:33

  Інкогніто написав:А в офисе у них нельзя рассчитаться картой?

Вроде как нельзя...
Anadonta
 
Повідомлень: 534
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:49

если "максимку" или "максимку-наличку" мясяц-два попользовать, а потом положить на полку на полгода - оно кушать не будет просить за не активность?

в какихто терминалах есть бесплатное пополнение Алкиных пакетных карт?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:13

  uaprofi написав:если "максимку" или "максимку-наличку" мясяц-два попользовать, а потом положить на полку на полгода - оно кушать не будет просить за не активность?

в какихто терминалах есть бесплатное пополнение Алкиных пакетных карт?

1. "Максимум - можно, если погасить под ноль. "Готивку" не использовал, думаю, то же самое.
2. Через терминал - не слышал. Но если есть карта другого банка, которую можно бесплатно пополнить через терминал (например, Моно в дебетовом варианте или КоКо), то можно пополнить ее, а потом МАБом забрать с нее на пакетную карту Альфы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:55

  uaprofi написав:если "максимку" или "максимку-наличку" мясяц-два попользовать, а потом положить на полку на полгода - оно кушать не будет просить за не активность?

в какихто терминалах есть бесплатное пополнение Алкиных пакетных карт?

если отключить все платные услуги то в минус не уйдете.
а вообще плата за неактивность есть.
mephala
 
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