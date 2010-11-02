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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:40
Вкладчик1234 написав:Hella,
ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия
Спасибо!
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Hella
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Додано: Суб 20 лип, 2019 09:50
kreuz написав: Вкладчик1234 написав:Hella,
ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия
Високоімовірно, що проблема не з карткою, а з її назвою (кирилицю додаток не пропускає в назві) або недостатнім залишком на ній (для авторизації через LOOKUP на ній має бути 1 грн, котра буде повернута на картку одразу).
Доречі, введення LOOKUP по неуспішній авторизації (якраз при недостачі залишку) мене не рятувало, хоч у 3 хвилини його життя наче вкладався.
Робив усе це прямо в додатку Сільпо, без відвідин сайту МС, де я взагалі наче не бував, або забув про те...
То-то и оно, что должно работать прямо в приложении. А не работает.
В Альфе все карты латиницей.
Спасибо!
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Hella
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Додано: Суб 20 лип, 2019 10:00
Hella написав: Вкладчик1234 написав:Hella,
ещё советую при добавлении карт в кабинет masterpass давать им названия на латинице (транслитом), т.к. некоторые сервисы неправильно обрабатывают кириллические названия
Спасибо!
Но с этими проблемами можно никогда и на столкнуться. У меня часть карт с именами на русском (по названию самих карт). Проблем пока нет.
P.S. Транслит терпеть не могу.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 11:33
Інкогніто написав:
А в офисе у них нельзя рассчитаться картой?
Вроде как нельзя...
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Anadonta
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Додано: Суб 20 лип, 2019 12:49
если "максимку" или "максимку-наличку" мясяц-два попользовать, а потом положить на полку на полгода - оно кушать не будет просить за не активность?
в какихто терминалах есть бесплатное пополнение Алкиных пакетных карт?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Суб 20 лип, 2019 15:13
uaprofi написав:
если "максимку" или "максимку-наличку" мясяц-два попользовать, а потом положить на полку на полгода - оно кушать не будет просить за не активность?
в какихто терминалах есть бесплатное пополнение Алкиных пакетных карт?
1. "Максимум - можно, если погасить под ноль. "Готивку" не использовал, думаю, то же самое.
2. Через терминал - не слышал. Но если есть карта другого банка, которую можно бесплатно пополнить через терминал (например, Моно в дебетовом варианте или КоКо), то можно пополнить ее, а потом МАБом забрать с нее на пакетную карту Альфы.
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Искатель
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Додано: Суб 20 лип, 2019 16:55
uaprofi написав:
если "максимку" или "максимку-наличку" мясяц-два попользовать, а потом положить на полку на полгода - оно кушать не будет просить за не активность?
в какихто терминалах есть бесплатное пополнение Алкиных пакетных карт?
если отключить все платные услуги то в минус не уйдете.
а вообще плата за неактивность есть.
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mephala
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Додано: Суб 20 лип, 2019 17:15
mephala написав:
а вообще плата за неактивность есть.
За какой срок не активности снимают плату?
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otg
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Додано: Суб 20 лип, 2019 17:27
otg написав: mephala написав:
а вообще плата за неактивность есть.
За какой срок не активности снимают плату?
помню что есть. а сколько смотрите в тарифах по карте.
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mephala
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Додано: Суб 20 лип, 2019 17:40
mephala написав: otg написав: mephala написав:
а вообще плата за неактивность есть.
За какой срок не активности снимают плату?
помню что есть. а сколько смотрите в тарифах по карте.
Только с собственных средств, минимум - в пределах остатка. С кредитных не снимается плата.
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Kevin
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