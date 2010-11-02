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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 18:20
otg написав: mephala написав:
а вообще плата за неактивность есть.
За какой срок не активности снимают плату?
Снимают после 180 календарных дней неактивности
в пределах своих средств на счету
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Додано: Суб 20 лип, 2019 19:27
Kevin написав:
Только с собственных средств, минимум - в пределах остатка
Не минимум, а максимум
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