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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7358735973607361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
270
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:20

  otg написав:
  mephala написав:а вообще плата за неактивность есть.
За какой срок не активности снимают плату?

Снимают после 180 календарных дней неактивности в пределах своих средств на счету :idea:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:27

  Kevin написав:Только с собственных средств, минимум - в пределах остатка

Не минимум, а максимум
mustbe
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  #<1 ... 7358735973607361
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