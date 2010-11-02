Снимают после 180 календарных дней неактивности в пределах своих средств на счету
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2019 18:20
Снимают после 180 календарных дней неактивности в пределах своих средств на счету
Додано: Суб 20 лип, 2019 19:27
Додано: Суб 20 лип, 2019 22:57
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер!
так ничего не разъяснилось, когда MyAlfa заработает?
Додано: Нед 21 лип, 2019 06:30
Еще в пятницу повесили на подъезде объявление
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что в ночь с субботы 20 июля на воскресенье 21 июля 2019 года будут проводиться технические работы по обновлению IT-систем банка.
В связи с этим c 22:00 20 июля до 8:00 21 июля по киевскому времени (EEST) будет недоступен или ограничен ряд услуг и сервисов банка.
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