IBAN на Вашій стороні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 16:06
Re: Альфа-Банк
IBAN на Вашій стороні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 24 лип, 2019 16:09
Сибарит, добрый день. Пока не подскажу. После реализации IBAN будет видно.
Додано: Сер 24 лип, 2019 16:11
Alfa_Bank
что по моему вопросу?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Сер 24 лип, 2019 16:49
Монобанк - это мошенническая организация, с точки зрения Альфы... скорее всего вам карты залочили, но это видят не все сотрудники кала - звоните и через гестапо снимайте лок и ругайтесь, чтобы не блокировали.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:17
Не было бы айбана - нашлись бы другие "объективные причины" не выполнить обещание.
Желающий отмазаться - отмазку всегда найдёт.
Импри просто сделал беспроигрышную ставку на лёшину тормознутость и необязательность
Додано: Сер 24 лип, 2019 18:43
а если расчётная дата 29,30 или 31 а в текущем месяце нет такого числа - то оно переносится на через месяц?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Сер 24 лип, 2019 18:48
переносится на ближайшую рабочую дату до 29...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 24 лип, 2019 18:52
Re: Альфа-Банк
т.е. в феврале могут перенести на 28? а если 27 в феврале суббота - то будет перенос на 26? выходит сдвиг на 5 дней в пользу банки?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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