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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7367736873697370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 987
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:06

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:пока ничего - до 31 августа у Аллы грейс-период по этому вопросу ... штрафы начинаются 1 сентября

IBAN на Вашій стороні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:09

  Сибарит написав:
  Alfa_Bank написав:из-за глобального проекта IBAN сейчас все работы по другим проектам приостановлены

При новой прогрессивной системе счетов СЭПы начнут отправляться со счета клиента или будут все также идти через котловой?

Сибарит, добрый день. Пока не подскажу. После реализации IBAN будет видно.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:11

Alfa_Bank
что по моему вопросу?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:49

  proftpd66 написав:curiousobro 4k надо было. и всё

Монобанк - это мошенническая организация, с точки зрения Альфы... скорее всего вам карты залочили, но это видят не все сотрудники кала - звоните и через гестапо снимайте лок и ругайтесь, чтобы не блокировали.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:17

  Квесторе_поверніться написав:IBAN на Вашій стороні.

Не было бы айбана - нашлись бы другие "объективные причины" не выполнить обещание.
Желающий отмазаться - отмазку всегда найдёт.
Импри просто сделал беспроигрышную ставку на лёшину тормознутость и необязательность
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:43

а если расчётная дата 29,30 или 31 а в текущем месяце нет такого числа - то оно переносится на через месяц?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:48

  uaprofi написав:а если расчётная дата 29,30 или 31 а в текущем месяце нет такого числа - то оно переносится на через месяц?

переносится на ближайшую рабочую дату до 29...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:52

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:переносится на ближайшую рабочую дату до 29...


т.е. в феврале могут перенести на 28? а если 27 в феврале суббота - то будет перенос на 26? выходит сдвиг на 5 дней в пользу банки?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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